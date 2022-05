La vie chère booste "chez ma tante" : jusqu'à 400 prêts sur gage par semaine à Marseille

On le surnomme "chez ma tante", le "mont de piété", "le clou". Le Crédit Municipal qui fêtera bientôt ses 350 ans, est boosté par la crise et la vie chère. En effet pour faire face à l'inflation et boucler les fins de mois, de plus en plus de Français, utilisent le prêt sur gage.

Jusqu'à 400 prêts sur gage chaque semaine à Marseille

À Marseille, chaque semaine ils sont jusqu'à 400 à pousser les portes du Crédit Municipal dans le 1er arrondissement, pour gager le plus souvent un bijou ou un objet personnel contre un peu d'argent. "75% de nos usagers sont de Marseille, détaille Daphnée Cardon, directrice du Crédit Municipal de Marseille depuis deux ans. Ils gagent des objets de valeurs comme des bijoux, des objets d'arts, de décorations, tout type d'objet qui peut être porté en garantie. Le montant varie selon leurs besoins. À Marseille il est en moyenne de 650 euros".

"J'ai gagé 1.000 euros de bijoux de famille pour aider ma maman retraitée à payer son loyer, son électricité et sa nourriture" - une Marseillaise -

Dans la salle du Crédit Municipal de Marseille, ce jour-là ce sont surtout des femmes qui viennent gager majoritairement des bijoux. Cette jeune maman a un besoin d'argent. _"_On a des impayés de loyers donc j'ai ramassé tout ce que j'avais à la maison et je suis venue gager. C'est la mort dans l'âme que la Marseillaise se sépare temporairement de ses bijoux, "mon père me les a offerts le jour de mariage. Je viens là à contre cœur. Vraiment par nécessité".

Cette autre mère de famille a gagé 1.000 euros de bijoux pour aider sa maman de 74 ans. "Elle n'y arrive plus. Elle n'a pas une grosse retraite. Alors j'ai gagé mes bijoux pour payer son loyer, son électricité et sa nourriture. Parce que demander un prêt à une banque, c'est compliqué. Du coup on vient gager des objets et puis quand on peut on les dégage. En espérant que ça suffise. Si elle ne tient pas un mois, je ne sais pas comment faire. Je n'ai plus de bijoux".

50 à 80 Marseillais poussent chaque jour les portes du Crédit Municipal. Les usagers apprécient la discrétion, l'anonymat, la rapidité et la simplicité du prêt sur gage. "C'est direct, c'est de suite, explique Myriam venue payer les intérêts d'un prêt. On n'a pas besoin d'attendre la réponse d'un crédit. Une banque, il faut attendre, faut faire des papiers. Là vous emmenez vos bijoux et vous engagez. J'en suis à peu près à 1.500 euros"

650 euros de prêt moyen à Marseille

Le prêt moyen à Marseille est de 650 euros, à des taux avantageux. Le but étant de faciliter le remboursement. La plupart du temps les usagers récupèrent leurs biens. Seuls 7% des objets gagés sont vendus aux enchères.

