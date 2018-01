Un vrai cadeau de Noel pour Malika la maman d'Habib qui s'occupe seule de son garcon de 10 ans puisque l'équipement, acheté d'occasion, coute 23 000 euros. C'est l'association "Anges des eaux vives" qui est à l'origine de cette surprise qui va radicalement changer la vie d'Habib. En 5 années d'existence c'est clairement la plus belle opération menée par cette association du Chambon-Feugerolles. Habib est le 17e enfant aidé par le président Jean-Pierre Janisset et toute son équipe. Au total plus de 90 000 euros utilisés pour faciliter la vie de famille touchées par le handicap. Aucune subvention, l'argent ne vient que des collectes. Il y en a 3 dans l'année : une chasse aux œufs à Pâques, la Randonnée des anges en septembre et puis le 27 janvier, le festival Festi'Anges.

Pour Habib c'est un investissement unique qu'Anges des Eaux vives a réalisé. La maman est seule pour s'occuper de son garçon de 10 ans incapable de se déplacer seule et de communiquer. Avec cet utilitaire muni d'un haillon, elle pourra déplacer son fils sans le faire quitter son fauteuil, en toute sécurité. Un événement qui donne presque autant le sourire à Habib et sa maman qu'aux membres de l'association qui l'ont rendu possible

Le véhicule offert par l'association à Habib et sa maman © Radio France - DV

