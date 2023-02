Un an de guerre en Ukraine : la vie au jour le jour d'Angela en Charente

Angela est arrivée à Montbron le 23 mars dernier, avec son fils Maxime (13 ans), sa mère, et une amie et son fils. Tous les cinq ont d'abord été hébergés par des prêtres, puis ils ont trouvé un appartement indépendant. Originaire de la ville d'Irpin, aujourd'hui détruite en grande partie, elle travaille cinq jours par semaine à la mise en rayon dans un supermarché. La barrière de la langue est pesante, mais elle s'est adaptée à l'équipe du magasin, dont certains employés parlent anglais. Elle a pris des cours de français avec une enseignante bénévole de La Rochefoucauld, mais c'est fini depuis deux mois.

Inquiète de la situation en Ukraine

Aujourd'hui, Angela s'inquiète pour son avenir. La situation en Ukraine lui fait peur. Son ex-mari a été porté disparu au début de la guerre. Ses parents vivent à Khmelnitsky, à l'ouest de Kiev. En Charente, elle se sent en sécurité, et son fils Maxime (13 ans) est à l'abri. Elle voudrait retourner en Ukraine, mais elle a appris, depuis un an, à ne pas planifier à long terme. Son amie et traductrice Maria, elle, vit en France depuis 2015. Elle est réceptionniste dans un hôtel à Angoulême. Elle dit que sa vie est ici maintenant. L'association Charente-Ukraine Solidarité, qui a accueilli Angela et sa famille en Charente il y a un an, organise un rassemblement à Angoulême, dimanche à 11 heures devant la mairie.

