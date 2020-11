La vie des étudiants confinés sur les campus de l’Université Savoie Mont Blanc

C’est le début de la quatrième semaine de confinement, et la poursuite de presque tous les cours à distance pour les étudiants. Comment la Fac et le Crous luttent contre l’isolement de ces jeunes ? Reportage sur le campus du Bourget-du-Lac.

« C’est le désert, c’est complètement vide ». Voilà ce que disent les rares étudiants croisés sur le campus. Le lieu pour les trouver, c’est la cafétéria du Crous, à midi.

Une cafétéria avec de la vente à emporter et le repas à 1 euro pour les étudiants boursiers

Lors du premier confinement, toutes les cafétérias et Resto U des campus étaient fermés. Ce n’est pas le cas cette fois-ci. Le repas à 1 euro a été mis en place pour les étudiants boursiers. Et les étudiants peuvent acheter aussi leur repas du soir : « c’est bien ça pour moi » admet Thomas,étudiant en deuxième année de licence électronique, « je suis seul dans ma chambre de 16 mètres, je fais tous les cours à distance, je n’aurais pas le courage de me faire à manger ».

La Cafet'Crous ouverte le midi, mais on peut aussi acheter le repas du soir © Radio France - Anabelle Gallotti

Des étudiants référents solidarité

Le Clous, le centre local des œuvres universitaires et scolaires de Savoie, a recruté huit étudiants référents solidarité. « Il s’agit de garder le contact entre les responsables de l’Université et les étudiants entre eux. On les appelle, on reste en lien. Les permanences sociales sont également plus importantes, en présentiel et par téléphone » explique Magali Coutaz, animatrice socioculturelle du Clous Savoie.

Des dispositifs pour lutter contre la précarité financière des étudiants

Ecoutez, ces paroles d'étudiants isolés ou plutôt bien entourés Copier

Parallèlement à ces différentes initiatives, des distributions de repas ou de denrées alimentaires sont mises en place.

Sur le campus de Jacob à Chambéry, des distributions de panier alimentaire sont organisés deux fois par semaine. Il y avait 35 inscrits l'an dernier, il y en a presque 100 aujourd’hui.

C'est géré par une association et la banque alimentaire. 80 % des bénéficiaires sont des étudiants étrangers car ils ne peuvent pas être boursiers et bénéficier du repas en cafétéria Universitaire à 1 euro.

Distribution les mardis et jeudis, de 17 heures à 20 heures.