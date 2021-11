La vie professionnelle de Muriel a basculé avec le covid, et si vous preniez vous aussi un nouveau départ ?

Et si c'était le moment, pour vous, de changer de vie ? La crise du covid est passée par là Nous sommes nombreux à avoir revu la copie, formaté le disque. Et si les priorités étaient ailleurs ? Envie de plus de temps besoin d'un retour à la nature. Donner du sens à son métier. Bref, se reconvertir. C'est l'histoire par exemple de Muriel Moulière, dans le Gard : une première vie professionnelle bien remplie. Et puis.. elle finit par tout plaquer. Elle se met à son compte, et vient de créer CevenBox à Saint-Hippolyte-du-Fort.

Ce mardi se tient à Paris lesalon « nouvelle vie pro » à l’initiative d’AEF Info.

France Bleu accompagne cette journée spéciale sur la reconversion. Rendez-vous entre autres à 7h45 avec notre grand témoin, une responsable du GRETA, centre de formation continue, à Nîmes.

Le centre Afpa de Nîmes et ses partenaires se mobilisent pour la journée de la reconversion professionnelle, de 16h à 18h. L'AFPA de Nîmes est situé 168 route de Beaucaire. Au programme :

Présentation de l’offre de formation du centre

Témoignage de stagiaires en reconversion (actuellement en formation)

Information sur le financement des formations dans le cadre d’une reconversion

Présence des conseiller AFPA spécialisés dans la reconversion pour des entretiens en direct.

Partenaires présents :