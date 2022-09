La vie sans supermarché à La Tranche-sur-Mer

Un amas de tôles brûlées. C'est ce qui reste du Super U de La Tranche-sur-Mer ravagé par un incendie le 8 septembre dernier. Depuis les habitants doivent s'organiser car c'était le seul supermarché de la station balnéaire vendéenne. Dès le 5 octobre prochain le « U Loisirs » voisin va devenir un « U Express » de 900 m2. Et une fois l'actuel supermarché déblayé un magasin U éphémère ouvrira au plus tard en avril 2023 et il fonctionnera jusqu'à la construction et l'ouverture du nouveau Super U qui était déjà en projet rue du Maupas (anciennement à la place du camping de la Corba).

"Evidemment que c'est un choc - confie cette employée d'une supérette du centre-ville - des petits anciens quand ils ont l'habitude d'aller dans un endroit, ils sont un peu perdus ici". Les clients s'organisent: "C'est compliqué, on va dans les surfaces à proximité comme Longeville, et on va plus sur les marchés, et c'est bien aussi de faire travailler les petits producteurs (...) On fait sur les autres commerces des alentours, on va à l'extérieur et on consomme de l'essence supplémentaire, pas le choix".

Reportage: la vie sans Super U à La Tranche-sur-Mer Copier

Mais dans cette cité balnéaire qui passe de 3.300 habitants l'hiver à 120.000 l'été, l'été prochain s'annonce déjà compliqué estime ce tranchais: " Je ne pense pas que ça puisse fonctionner, ça va être une galère, il va falloir que les touristes s'organisent".

Le Super U sera déblayé une fois l'enquête sur l'incendie terminée © Radio France - Yves-René Tapon

Le super U sera déblayé pour laisser place à un U éphémère à partir d'avril 2023 © Radio France - Yves-René Tapon