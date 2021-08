La vie sous le régime des Talibans : deux Afghans réfugiés à Nîmes racontent

Omar et Samsoor sont deux jeunes afghans qui ont fui leur pays et les Talibans, il y a quelques années. Aujourd'hui, ils vivent à Nîmes. Forcément, le retour au pouvoir des Talibans et l'arrivée de 2600 réfugiés afghans en France ravivent leurs souvenirs. Ils racontent.

L'un est né en 1999, l'autre en 2001. Ils pianotent sur leur téléphone, portent des baskets. Leurs sourires et leur look de la génération Z ne laissent pas soupçonner les épreuves qu'ils ont du traverser. Omar Tarakhel Et Samsoor Safi sont nés en Afghanistan. Parce qu'ils craignaient pour leur vie, ils ont fui dans l'adolescence leur pays et la violence des Talibans.

"Ils ont tué mon père parce qu'il était professeur d'anglais"

Samsoor Safi est le plus jeune du duo. Il a grandi dans le district de Tagap au nord-ouest de Kaboul. Là-bas, les Talibans ont toujours été présents : "J'ai grandi dans la guerre, entouré par les Talibans."

Dans cette région, la France a maintenu sa présence jusqu'en 2012 et les affrontements entre soldats français, armée afghane et Talibans étaient nombreux et violents. "Un jour, les Français ont bombardé notre village, c'est comme ça que j'ai perdu mon grand frère qui était étudiant."

J'ai grandi dans la guerre, entouré par les Talibans. Samsoor Safi, réfugié afghan à Nîmes

Après cet évènement familial tragique, les parents de Samsoor décident de l'envoyer dans un endroit plus sécurisé. Il quitte l'Afghanistan à l'aide d'un passeur pour rejoindre l'Union Européenne.

Omar aussi a fui le pays avec un passeur. Lui aussi, parce qu'il se sentait en danger. "Mon père a été assassiné par les Talibans parce qu'il était professeur d'anglais à l'école du village. Après, ils ont commencé à me menacer, alors je suis parti."

Un périple de trois ans

Les deux jeunes hommes ne se sont connus qu'en France, mais leur route pour arriver jusqu'ici est quasiment identique. En train, à pied, en camions, ils dorment le jour, marchent la nuit. Ils traversent l'Iran, la Turquie, puis la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie.... et enfin la Norvège pour l'un et l'Allemagne et l'Italie pour l'autre, pour enfin arriver en France.

"_J'ai pris presque trois ans pour arriver ici_, c'était sans fin. Les reconduite à la frontière, les dizaines d'essais pour passer, la peur d'être repéré… c'était très difficile" raconte Samsoor.

Désormais, ils vivent en France, Samsoor a un statut de réfugié, Omar une protection subsidiaire. Des statuts qui leur permettent de trouver un travail, un logement en France… de refaire leurs vies.

"Nos familles sont encore sur place"

Mais les derniers évènements en Afghanistan ont ravivé les vieux démons de deux jeunes hommes. "J'essaie d'être calme mais c'est impossible. Je ne dors pas de la nuit. Je pense beaucoup, je me demande "qu'est ce qu'il va se passer pour l'Afghanistan ?"

D'autant plus que leurs familles sont encore sur place. La dernière fois que Samsoor a eu des nouvelles de ses proches, c'était quelques jours avant la prise de Kaboul par les Talibans. "Mon frère y était pour passer son examen final à l'école. Mais depuis, je n'ai plus eu de nouvelles." s'inquiète-t-il. Car les Talibans, partout où ils passent, coupent les réseaux permettant de communiquer avec le monde extérieur.

Les deux jeunes hommes lancent un appel : Il faut aider les Afghans, "ne pas les laisser tomber", implore Samsoor.

Omar conclut : "Ca fait depuis de nombreuses années que c'est la guerre, la guerre, la guerre. _On n'a jamais entendu qu'un jour la guerre était fini, et que les Afghans étaient heureux, contents_. Non j'ai jamais entendu ça, et ça me rend profondément triste."