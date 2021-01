La Vienne déclenche le plan grand froid ! A compter de ce lundi, les capacités d'hébergement vont être élargies pour les plus démunis. Une halte de nuit sera notamment installée au Gymnase de Pont-Achard, à Poitiers, et ce, dès 19h. Il y aura également des maraudes tous les soirs.

En raison des prévisions météorologiques et des températures négatives jours et nuits prévues surles prochains jours, la Vienne déclenche son plan grand froid ! A compter de ce lundi, les capacités d'hébergement vont être élargies pour les plus démunis avec une halte de nuit, installée au Gymnase de Pont-Achard, à Poitiers. Elle ouvrira dès 19h au lieu de 21h.

Davantage de maraudes le soir

Parallèlement,les maraudes seront intensifiées de jour comme de nuit. Il y en aura tous les soirs au lieu d'un soir sur deux. De même, les sans-abris pourront se mettre au chaud au cours d'une halte répit le week-end, le samedi matin (De 9h30 à 12h30) et le dimanche après-midi (De 12h à 16h) au gymnase de Pont-Achard toujours. La préfète de la Vienne préconise également de proposer une évaluation sociale à toute personne hébergée dans le dispositif complémentaire : halte de nuit, places exceptionnelles d’hébergement d’urgence, hôtel…

Vigilance de la population

Chantal Castelnot invite toute la population à une vigilance particulière à l’égard des sans-abris, pour lesquels les températures prévues au cours des prochaines nuits peuvent constituer un risque important. Le numéro gratuit 115, accessible 24h/24 est en mesure de répondre aux demandes de conseil et d’orientation concernant toute personne vivant dehors.