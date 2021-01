La Vienne dispose de cinq centres pour vacciner contre le Covid 19

Le départements de la Vienne compte actuellement cinq centres de vaccination contre la Covid 19. Selon un dernier comptage de la préfecture mardi 12 janvier, 2.250 personnes ont été vaccinées dans la Vienne.

Les centres de vaccination actuellement disponibles :

CHU de Poitiers : 2 Rue de la Milètrie 86000 Poitiers - Rendez-vous sur le site Internet du CHU de Poitiers - Ouvert du lundi au vendredi.

Avec l’accélération de la vaccination, d’autres centres ouvriront rapidement dans le département selon la préfecture.

Les centres de vaccination s’adressent à ce stade aux professionnels de santé de plus de 50 ans ou à ceux présentant des facteurs de risques.

Dès le lundi 18 janvier 2021, une offre de vaccination au bénéfice des personnes de plus 75 ans sera mise en place. La préfecture de la Vienne invite les personnes de 75 ans et plus souhaitant se faire vacciner et présentant des difficultés de mobilité à contacter leur mairie.

Pour les personnes ayant besoin d’être accompagnées pour prendre RDV, il est possible de s’adresser aux espaces France Services (PIMMS de Poitiers, Moncontour, Monts-sur-Guesnes, Les Trois-Moutiers, la Maison des Solidarités de Chauvigny et Saint-Martin-La-Pallu).