La Vienne et les Deux-Sèvres créent un site internet commun pour leurs archives départementales

C'est une première en France : la réunion des deux sites internet des Archives départementales de la Vienne et des Deux-Sèvres. Accessible à tous, le site propose des services et un accès aux ressources simplifié.

Avis à tous les mordus de généalogie ! Les sites internet respectifs des archives de la Vienne et des Deux-Sèvres sont mutualisés en une seule adresse. Le site internet propose un parcours adapté à tous, professionnels des archives ou novices.

Un site internet utilisable par tous, chercheurs novices ou confirmés

Etat-civil, recensement, cadastres et même cahiers de doléances : la nouvelle base de données rassemble plus de 6 millions d'images de documents numérisés et plus de 250 000 notices des deux départements. Une réunion logique puisqu'ils ont un passé commun, assure Aude Seillan, directrice des archives des Deux-Sèvres : "Il y a par exemple des minutes de notaire de Saint-Maixant-l'Ecole (Deux-Sèvres) conservés dans la Vienne. Ce n'est qu'un aperçu des liens entre nos départements, qui ont une histoire partagée. La mutualisation est patrimoniale"

Une recherche dans l'état-civil (exemple - capture d'écran) © Radio France - Céline Autin

Les procédures de recherche à travers ces archives ont elle été facilitées, et adaptées à tous les publics : "il y a des tutoriels pas à pas, par exemple quand vous débutez dans un type de recherche", indique Aude Seillan. Un changement de logique pour Gaël Chenard, directeur des archives de la Vienne : "on passe de la simple numérisation ou mise à disposition à un vrai service au public. Les gens sont accompagnés quasiment comme s'ils étaient venus en salle de lecture."

Un accompagnement des archivistes sur le site internet comme en salle de lecture. Gaël Chenard, directeur des archives départementales de la Vienne

Deux ans de travail pour un site qui va évoluer

Il a fallu que les équipes des deux départements fournissent un travail titanesque pour arriver à ce résultat : "On a dû harmoniser toutes nos ressources, détaille Aude Seillan. Ça passe par des fichiers excel sans fin avec beaucoup d'attention sur l'indexation des archives." Les équipes se sont inspirées du site servicepublic.fr, mais aussi de Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France.

Une recherche parmi les archives de l'état civil © Radio France - Céline Autin

Pour autant, le site va évoluer au gré des demandes de ses utilisateurs : "on sera très attentifs à tous les retours, assure Gaël Chenard. Si un bouton est mal fait, si un critère de recherche n'est pas assez clair ... on le modifiera !" En attendant, il est possible de télécharger et de réutiliser tous les documents du nouveau site internet, en citant évidemment la source.