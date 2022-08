La Vienne retrouve ses touristes cet été, bilan satisfaisant pour les professionnels.

"Nous sommes ravis", clame Bénédicte Breuls, directrice de l'office de Grand Poitiers, même si la saison n'est pas encore terminée. Les premiers chiffres sont bons autant pour les professionnels de l'hôtellerie-restauration que pour les parcs de loisirs. La Vienne renoue avec ses touristes internationaux, "espagnols, hollandais et belges surtout", précise-t-elle "on retrouve la fréquentation d'avant-crise". Cette année, les touristes viennent de plus loin et plus longtemps selon l'Office de Tourisme de Grand-Poitiers. Eline et son père restent deux jours en camping-car pour explorer tous les recoins du Futuroscope.

625.000 visiteurs au Futuroscope

Eline et son père restent deux jours en camping-car pour explorer tous les recoins du Futuroscope, avant de repartir à Nancy. De leur coté, Aurélie et David emmènent pour la première fois leur petite fille au Parc. La famille bretonne a choisi de loger au camping de Couhé, pour une semaine de vacances. La fréquentation touristique est très importante cet été au Futuroscope, "un record" explique Laure Mosseron, la directrice communication, 625.000 visiteurs sur la période estivale 2022, du jamais vu depuis 25 ans.