La vigilance rouge levée dans l'Hérault

Météo France a levé ce mardi à 19 heures la vigilance rouge aux orages, pluies et inondations dans l'Hérault le Gard. Les départements repassent en vigilance orange jusqu'à mercredi après midi.

L' Hérault et le Gard ne sont plus en vigilance rouge depuis ce mardi 19 heures. Météo France a levé l'alerte plus tôt que prévu. Déclenchée à16h, la vigilance rouge courait initialement jusqu'à 22 heures. Le nouvel épisode pluvio-orageux prévu en fin d'après midi est resté au large des côtes dans le Golfe du lion.

L' Hérault et le Gard restent en vigilance orange jusqu'à mercredi soir. Selon Météo France "de nouveaux orages peuvent de nouveau se produire sur ces départements. Ces orages peuvent être localement forts, donnant 50 à 80 mm en peu de temps."

"Nous sommes passés à côté du scénario le plus grave" - La directrice de cabinet du Préfet de l'Hérault

