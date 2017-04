La vigne reconquiert le centre de Bourges

Ce weekend, la ville de Bourges a replanté des ceps de vigne dans quelques lieux emblématiques de la cité. Une façon de renouer avec son passé...

Quelques dizaines de plants grimpants au milieu de la ville, sur un rond point, dans une petite cour intérieure... Bourges s'habille de vignes. "Bourges est au cœur du Val de Loire et a produit du vin pendant très longtemps. Mais depuis le phylloxéra, la ville n'en produit plus ou presque..." se désole Benoît Roumet, directeur du bureau interprofessionnel des vins du Centre.

Pour y remédier, la Ville, en lien avec le Crédit Agricole, a décidé de replanter des ceps un peu partout. "Il y aura aussi 25 ares dans les serres municipales. Il y aura des cépages emblématiques de la région : sauvignon blanc, pinot noir, pinot gris et gamay. Mais il y aura aussi de vieilles variétés, hybrides, américaines, etc... Le tout sous la surveillance de l'Union régionale des richesses génétiques du Centre." détaille Benoit Roumet.

Bientôt une cuvée berruyère ?

L'idée c'est donc de se réapproprier cette histoire. Mais aussi de surfer sur une tendance comme le confirme le parrain de l'opération, le présentateur de télévision, grand amateur de vin, Jacques Legros "Le vin c'est de plus en plus tendance. Les jeunes y reviennent ! On associe pas forcément le Berry avec le vin... Evidemment il y a le sancerre, qui par sa notoriété, emporte tout. Les autres étaient un peu les oubliés. Aujourd'hui, on constate que les autres appellations retrouvent une certaine notoriété et si cette opération peut permettre de les booster un peu plus, tant mieux! "

Jacques Legros et Pascal Blanc © Radio France - Gaëlle Fontenit

En parallèle de cette opération, le Crédit Agricole va distribuer des plants à certains de ses clients sociétaires pour les encourager à replanter des ceps chez eux. "Nous aimerions beaucoup créer un moment où les Berruyers qui ont des vignes puissent venir avec quelques grappes et on pourrait mettre à disposition un pressoir par exemple. Et on pourrait créer un banquet, quelque chose de très festif!" imagine le maire, Pascal Blanc. Rendez-vous est pris !