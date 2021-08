La vignette Crit’Air bientôt indispensable en Vaucluse

Jusque-là pendant les pics de pollution atmosphérique, les autorités se contentaient de baisser les limitations de vitesse. Désormais dans le Grand Avignon et sa périphérie il faudra pouvoir présenter une vignette Crit'Air adéquate. Achetée sur internet, sur le site du ministère de la Transition écologique moyennant 3,62 euros, elle permet de différencier les véhicules selon leur degré de pollution.

Les véhicules les moins polluants pourront circuler

Les voitures électriques, hybrides ou fonctionnant au gaz sont considérées comme les moins polluantes, tout comme celles construites après 2011. Avant cette date, ça se corse : les vignettes sont de plus en plus restrictives. Et avant 1996, il n’y même plus de vignette possible et donc pas de circulation non plus. En fait, c’est encore plus compliqué puisqu’il y a des différences entre moteurs à essence et diesel.

Il existe des dérogations

Des dérogations sont prévues pour les handicapés munis du macaron, mais tous les véhicules routiers sont concernés et l'absence de certificat est passible d’une amende, comme le fait de circuler avec un véhicule non autorisé dans la zone à faible émission.

Pour savoir si la circulation différenciée a été engagée chez vous il faut consulter l’outil Vigilance Atmosphérique mis en place par ministère de la Transition écologique. Des panneaux sont également dressés à l'entrée de ces ZFE.