La ville d'Aix-en-Provence demande un radar pour limiter la vitesse rue de la Molle après un accident mortel

Excès de vitesse, feux rouges grillés, portable au volant. Rue de la Molle à Aix-en-Provence, les comportements au volant sont souvent dangereux et parfois mortels. Le dernier accident en date remonte à la fin de l'été. En soirée du 22 septembre 2021, une jeune femme de 27 ans, a été tué par un chauffard.

100 km/h en ville

Ce soir-là, l'étudiante en médecine, inscrite à Marseille, se pensait sans doute en sécurité. Elle traverse sur un passage piéton, quand un bolide roulant à 100 km/h, la fauche. "Le corps a été retrouvé près de 100 mètres plus bas", explique sur France Bleu Provence, Jean-Yves Gelin, président du CIQ Pasteur-Tamaris, toujours très marqué par le drame. "Les gens sont encore choqués. Beaucoup le considère comme un meurtre".

Conduite sans permis, sans assurance et délit de fuite

Il faut dire que l'homme de 55 ans, retrouvé grâce aux images de vidéosurveillance, roulait sans permis, sans assurance. L'enquête a démontré une vitesse excessive, au moins 100 km/h, sur une route limitée à 50 km/h en ville. Le chauffard, qui reconnaît les faits, attend son procès en détention provisoire indique le procureur d'Aix, Achille Kiriakides. "Il est poursuivi pour homicide involontaire aggravé par délit de fuite, conduite sans permis, sans assurance et vitesse excessive." Circonstance aggravante, après l'accident, l'homme avait cherché à désosser son bolide avec la complicité d'un ami. Ce dernier est mis en examen pour dissimulation de traces et indices.

Sécuriser cette "autoroute urbaine"

L'endroit où la jeune femme est morte est un axe réputé très dangereux. Il s'agit du bas du périphérique qui entoure le centre ancien d'Aix-en-Provence. "Véritable autoroute urbaine", pour Jean-Yves Gelin.

La mairie vient de présenter aux habitants de ce quartier familial et résidentiel un plan à 300.000 euros pour sécuriser la rue et inciter les automobilistes à réduire leur vitesse. Les travaux, programmés fin janvier, début février 2022, prévoient l'installation d'un feu tricolore supplémentaire, des feux désynchronisés, des plateaux surélevés sur les trois carrefours ainsi qu'un muret pour séparer la voie des bus et des vélos.

Bientôt un radar ?

En parallèle, la maire d'Aix-en-Provence, Sophie Joissains, a écrit à la préfecture de police des Bouches-des-Rhône pour demander l'installation d'un radar capable de verbaliser les excès de vitesse et les feux tricolores régulièrement grillés. Les habitants approuvent ces mesures comme l'a constaté France Bleu.

Les travaux prévus rue de la Molle : le croisement (à droite) où la jeune femme a été fauchée sera surélevé, ainsi que le croisement 100 mètres plus bas (à gauche). © Radio France - Fred Chapuis