La ville d'Aix-les-Bains fait découvrir des lieux fermés au public grâce à la réalité virtuelle

Depuis juillet, Aix-les-Bains vous fait découvrir des lieux interdits au public ou très appréciés du public grâce à des casques de réalité virtuelle.

Gratuitement, vous pouvez découvrir des lieux interdits d'accès comme la grotte des thermes à Aix-les-Bains, les serres municipales ou des lieux incontournables comme le Belvédère à La Chambotte. Trois sites à découvrir en 360, deux autres seront bientôt disponibles. "L'idée était de faire différentes vidéos pour proposer aux personnes qui viennent de découvrir le territoire de manière innovante. Les clips durent environ deux minutes", explique Laetitia Joffre, de l'office du tourisme.

"Le rendu est magnifique"

Les réactions sont plutôt positives. Béatrice par exemple, vient d'enfiler le casque : "C'est une très bonne initiative pour les curistes, les personnes âgées ou même handicapées qui ne peuvent pas se déplacer." Laetitia Joffre donne quelques conseils : "Pour la Chambotte notamment, on s'y croirait vraiment, on regarde en bas et c'est le vide sur le lac du Bourget. Vaut mieux le faire en position assise, au début ça peut surprendre."

Ces casques de réalité virtuelle sont disponibles à l'office du tourisme d'Aix-les-Bains mais aussi dans les points d'information du Bourget-du-lac, d'Albens et de Ruffieux. Et dès la rentrée, deux nouvelles vidéos seront disponibles : la ViaRhona et les vendanges savoyardes.