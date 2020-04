La ville d'Albert porte plainte après des attaques sur le manque de protection de ces agents

Le maire d'Albert, Claude Cliquet, a porté plainte ce mercredi, excédé par les attaques d'habitants et de politiques qui lui reprochent de ne pas correctement protéger les agents.

Une plainte a été déposée ce mercredi par la ville d'Albert. Le maire ne supporte plus les "mensonges" qui circulent dit-il sur les réseaux sociaux. Des habitants et des "politiques" dont Claude Cliquet refuse de donner les noms l'accusent de ne pas protéger les agents qui interviennent auprès des personnes âgées.

Je suis quelqu'un de gentil mais trop c'est trop _ Claude Cliquet"

Claude Cliquet se dit "outré" par ce qu'il peut lire sur les réseaux sociaux et qui est selon lui relayé par certains politiques. Il lui est reproché de ne pas correctement protéger la centaine d'agent mobilisé pendant l'épidémie de coronavirus et ces propos "scandaleux", le maire d'Albert ne peut pas les accepter. La ville, les agents "se défoncent" pour protéger, organiser et trouver du matériel assure Claude Cliquet qui, avec cette plainte, entend aussi défendre leur "super boulot".

"Ce n'est pas normal" poursuit l'élu de jeter le doute alors qu'aujourd'hui nous avons besoin de "solidarité et de se serrer les coudes".

5000 paires de gants et 600 masques distribués chaque semaine

Pour montrer que la ville d'Albert veille sur la santé de ces équipes, Claude Cliquet a choisi de présenter, en photo, les équipements proposés aux agents qui travaillent auprès des personnes âgées.

Chaque semaine, 5000 paires de gants, 600 masques et trois litres de gel hydroalcoolique sont utilisés par les agents. Des protections difficiles à trouver. Il y a la générosité des entreprises ou des albertins explique Claude Cliquet qui avoue "aller à la pêche partout et chaque jour" pour s'en procurer.