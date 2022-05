La ville d'Allauch remercie "deux héros de l'ombre" après l'explosion mortelle dans une maison

C'est un drame qui restera dans les mémoires à Allauch : l'explosion dans une maison dans la nuit de dimanche à lundi rue du Pilon. Un homme de 48 ans est mort et trois autres personnes ont été blessées. Les secours sont arrivés sur place rapidement, mais aussitôt l'explosion entendue dans le quartier des riverains se sont mobilisés. Et le maire de la commune d'Allauch, a tenu à remercier deux d'entre eux qui se sont empressés de porter secours à des personnes âgées bloquées chez elles. Il s'agit de Christian Tamisier et Sébastien Raynaud, leur intervention a permis de sauver et l'évacuation de deux personnes âgées avant l'arrivée des pompiers.

Lionel de Cala a donc reçu ce mardi à la mairie ces deux hommes qu'il qualifie "de deux hommes de l'ombre".

