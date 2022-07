La ville d'Amiens au chevet de ses seniors pour les préserver face aux fortes chaleurs de l'été

La ville d'Amiens a lancé son plan canicule pour l'été 2022. Le département de la Somme n'est pas officiellement en alerte mais la ville et son CCAS ont voulu prendre de l'avance pour informer et préserver les seniors des risques de la chaleur.

La municipalité d'Amiens, par le biais de son CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), se mobilise pour ses seniors. Alors que de fortes chaleurs sont attendues sur le département de la Somme dans les prochains jours, le plan canicule a été lancé et les inscriptions ouvertes aux personnes les plus à risque.

Dans les bureaux du CCAS d'Amiens, place Léon Gontier ce mercredi 13 juillet, beaucoup sont venus pour s'inscrire dans le registre du plan canicule de la ville. "J'ai reçu un courrier hier (ndlr : mardi 12 juillet) à la maison et je suis tout de suite venue pour renouveler mon inscription. J'y étais déjà inscrite depuis plusieurs années", explique Andrée, 81 ans. "C'est bien pour que l'on s'occupe de nous, qu'on ne nous laisse pas seul et qu'on nous donne les bons conseils", dit-elle encore.

Brigitte, 69 ans, est venue pour y inscrire sa maman de 94 ans. "C'est bien ce que fait la ville d'Amiens. On lui passe un coup de téléphone pour savoir si tout va bien", explique-t-elle. "Après j'ai de la chance puisqu'elle a encore toute sa tête. Elle boit de l'eau, sort le matin et ferme bien ses fenêtres", continue Brigitte.

Le CCAS d'Amiens a envoyé un courrier à plus de 10.000 personnes âgées de plus de 65 ans ou à risque pour indiquer l'ouverture des inscriptions au plan canicule pour l'été 2022. © Radio France - Bastien Thomas

Appels téléphoniques et visites à domicile

En ce début d'été, plus de 2700 personnes se sont inscrites sur ce registre canicule de la ville. "Ça permet aux gens d'avoir une information actualisée au moment venu et surtout de bénéficier des bons conseils pour faire les bons gestes", explique Mathilde Roy, élue à la ville d'Amiens en charge du pacte pour le bien vivre et vice-présidente du CCAS. "On a la liste et on les appelle tous pour s'assurer que tout va bien. Et puis parfois, on a des signalements alors on demande à faire une visite aux domiciles", dit encore l'élue amiénoise.

Colette, 92 ans, se fait livrer ses repas tous les jours de la semaine par le CCAS d'Amiens. Mamar, son livreur, lui rappelle au passage les bons gestes à adopter en cas de fortes chaleurs. © Radio France - Bastien Thomas

Les bons gestes, les agents du CCAS ou des bénévoles de la Croix-Rouge les rappellent lors de leurs visites à domicile. Les livreurs de repas sont aussi sensibilisés. "Si je vois une fenêtre ouverte en plein soleil, je pense que je vais moi-même fermer les volets. On a accès aux frigos pour déposer les repas et si je vois une bouteille, par exemple, je leur sers un verre, quitte à m'assurer aussi qu'ils le boivent devant moi", raconte Mamar, porteur de repas depuis 4 ans à Amiens.

"On leur rappelle qu'il fait chaud, qu'il faut boire de l'eau et bien fermer les volets" — Mamar, livreur de repas à domicile à Amiens

Le jour de notre reportage, Mamar se rend chez Colette, 92 ans. Cette ancienne infirmière, à la retraite depuis 33 ans, est bien consciente des risques de la chaleur. "J'ai les volets fermés côté chambre. Je bois aussi d'avantage. Ça Monsieur Mamar me le dit le matin quand il vient me livrer mes repas. Il me rappelle à l'ordre", plaisante-t-elle.

Le CCAS d'Amiens a aussi distribué, c'est symbolique, des gourdes pour inciter les seniors à boire de l'eau lors des vagues de chaleurs. © Radio France - Bastien Thomas

"On a 500 repas à livrer chaque jour, donc ça fait déjà 500 personnes qui sont vues régulièrement toute l'année, indépendamment du plan canicule", se félicite Mathilde Roy. "On essaie de voir si la personne est comme lundi, comme mardi, si l'on est mercredi par exemple. On essaie de voir son état de santé. Et puis si on a un souci, un doute, on prévient notre service, ou, dans certains cas, on appelle directement les pompiers", explique Mamar.

Ces visites, en plus de permettre à la ville de suivre l'état de santé de ses seniors, est un vrai rayon de soleil pour eux, pour leur permettre de quitter, l'espace d'un instant, leur isolement. "Quand on est seul, si je n'ai pas de visite dans la journée, j'ai au moins celle de Monsieur Mamar. En plus, il a toujours le sourire", se réjouit Colette.

Un numéro vert d'écoute pour les seniors est aussi ouvert au 0 800 60 50 00 (appel gratuit depuis un poste fixe). Les personnes qui le souhaitent peuvent aussi s'inscrire au registre canicule directement sur le site internet de la ville.