La ville d'Anglet se mobilise en faveur de l'Ukraine

C'est une initiative du maire LR d'Anglet Claude Olive. La ville se mobilise pour acheminer en Ukraine des produits d'hygiène et des médicaments, à destination de la population ukrainienne, dont le pays est en guerre contre la Russie. Une collecte est organisée avec les moyens de la ville. Les dons peuvent être déposés au centre de vaccination, 37 Bis rue de Hirigogne. L'établissement est ouvert du lundi au samedi entre 9 h et 13 h et entre 14 h et 18 h.

Trois types de produits

Trois types de produits seront pris en charge. Des médicaments sous forme de boites complètes et non périmées. (anti-douleurs, anti-inflammatoires, antibiotiques et antiseptiques). Des produits d'hygiènes de première nécessité. ( gels douche, protections hygiéniques, produits pour enfants en bas âge). Des dispositifs médicaux. ( solution hydro-alcoolique pour les mains, masques, gants, compresses, seringues, thermomètres, appareils de tension). Afin de garantir l'acheminement et la distribution, la ville s'associe à la Protection Civile.