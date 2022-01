La ville d'Arras lance le dispositif "Où est Angela" pour les victimes de violences

Face à des faits de harcèlement dans la rue ou de violences au sein de la cellule familiale, la ville d'Arras va mettre en place le dispositif "Où est Angela ?". L'idée vient d'Angleterre et elle a été relayée par le gouvernement en 2020. Il s'agit de sensibiliser des commerçants pour qu'ils apposent sur leurs vitrines un autocollant, facilement repérable.

Un autocoillant chez les commerçants

La personne victime de harcèlement ou de violences sait alors qu'elle peut trouver refuge dans le magasin, en posant la question "Où est Angela ?". Le commerçant, qui aura bénéficié d'une formation, pourra prendre en charge la victime dans un espace protégé et appeler les secours le cas échéant. Pour Frédéric Leturque, le maire d'Arras, "la plus grande difficulté, c'est de rompre l'isolement et le mutisme et de mettre les personnes en confiance." Il souligne qu'Arras est une ville "bienveillante" et il s'appuie sur cet état d'esprit pour mettre ce dispositif en place. Le maire précise que cette opération s'inscrit dans un programme plus vaste de lutte contre les violences intrafamiliales, Grande Cause 2022 dans sa ville.