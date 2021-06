PHOTOS - La ville d'Avignon dévoile ses 12 grands chantiers jusqu'en 2026, 277 millions investis

La ville d'Avignon présentera mardi soir en conseil municipal son Plan pluriannuel d'investissement de 277 millions d'euros pour les six prochaines années. L'équipe autour de Cécile Helle a défini six grandes priorités et 12 grands projets qui vont marquer le paysage de la ville jusqu'en 2026.

277 millions d'euros. C'est le montant du Plan pluriannuel d'investissement d'Avignon prévu pour les six prochaines années. Cela représente 484 euros par an et par habitants investis. Il sera présenté ce mardi soir en conseil municipal. L'équipe autour de Cécile Helle a défini six grandes priorités et 12 grands projets qui vont marquer le paysage de la ville jusqu'en 2026.

45 millions d'euros pour les écoles

La priorité numéro un de la ville : les enfants. 45 millions d'euros sont consacrés notamment à la construction d’une nouvelle école dans le quartier Joly Jean. Ce n'était pas arrivé depuis 25 ans. La livraison est prévue à la rentrée 2024. Sont prévues aussi les rénovations des groupes scolaires des Grands Cyprès dans les quartiers sud et de Bouquerie-Ortolans en centre-ville.

Les deuxième grande priorité pour l'équipe municipale, "construire la ville de demain" avec un montant de 45,8 millions d'euros. On trouve notamment le réaménagement du cœur de ville avec la requalification de la rue Thiers et de l'axe Carnot-Carreterie, ainsi que la rénovation des halles gourmandes. Il est question aussi de rénovation urbaine dans les quartiers sud et nord-est. Dans les grands projets, le réaménagement du parvis de la gare centre. Il va être transformé en belvédère boisé, point de rencontre entre tous les modes de transports.

Prolongement du chemin des canaux, création d'un parc à la Barthelasse

45 millions d'euros sont aussi consacrés à "Avignon, terre de transitions". La priorité est donnée aux mobilités douces, avec le prolongement du chemin des canaux jusqu'au parc des expositions. Six millions d'euros sont prévus pour renforcer le maillage des voies vertes. Des aménagements sont aussi prévus sur la Viarhôna. Les Allées de l’Oule aussi auront leur lifting pour "retrouver une dimension de promenade des bords du Rhône".

La ville veut aussi miser sur la nature. Un parc naturel va aussi voir le jour à la Barthelasse avec une Maison de la nature à l'entrée de l'île. A l'ordre du jour également la rénovation du parc Champfleury.

Deux nouveaux musées à Avignon à l'horizon 2025

La culture n'est pas en reste avec 36 millions investis : deux créations de musées sont prévues avec les Bains Pommer et la Maison Taillandier Azemar à l'horizon 2025. Il y aura aussi trois nouveaux équipements culturels : la bibliothèque 2.0 Jean-Louis Barrault, la friche artistique à la cour des Doms et un nouvel équipement socioculturel au Pont-des-Deux-Eaux baptisé le Puzzle.

Un plan piscine de 14 millions d'euros est aussi prévu, avec la rénovation complète de Jean Clément à Montfavet et de Chevalier de Folard.

Le projet de nouvelle école dans le quartier Joly Jean - © Ville d'Avignon

Le prolongement du chemin des canaux jusqu'à Agroparc © Radio France - © Ville d'Avignon

Requalification du parvis de la gare centre d'Avignon : un belvédère boisé dans la ville - © Ville d'Avignon

Rénovation de la bibliothèque Jean-Louis Barrault : vers une bibliothèque 2.0 - © Ville d'Avignon

Construction d'un nouvel équipement livre et musique dan le quartier du Pont-des-Deux-Eaux baptisé le Puzzle - © Ville d'Avignon

Reconfiguration de la rocade, 3 millions d'euros investis - © Ville d'Avignon