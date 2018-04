La ville d'Avignon inaugure vendredi le premier projet financé par le budget participatif. Il s'agit de l'aménagement de la rue Crousillat... Un aménagement voulu et imaginé par les habitants du quartier.

Les habitants l'ont voulu, la ville d'Avignon l'a fait !

La petite rue Antoine Crousillat, située dans le quartier Saint-Ruf, a été complètement réaménagée. De jeunes arbres et des plantes méditerranéennes ont été plantés le long de cette voie piétonne, des lampadaires ont été installés. Et désormais, deux barrières en interdisent formellement l'entrée aux voitures et aux motos.

Demande directe

Ces aménagements ont été voulus par les riverains eux-mêmes. Martine Dufour, qui habite le quartier depuis plus de trente ans, en a fait directement la demande sur le site internet de la mairie, dans le cadre du budget participatif.

Le projet a été retenu... et mené à bien, en concertation avec les habitants.

Plusieurs propositions

Les services techniques de la ville se sont rendus plusieurs fois sur place, et ont fait des propositions aux riverains. Le projet final a été réalisé en quelques semaines.

L'inauguration s'est déroulée vendredi midi. Il s'agit de la première inauguration d'un projet participatif pour la municipalité Avignon.

Une vingtaine d'autres projets de ce type vont être réalisés d'ici l'année prochaine, aux quatre coins de la ville. Le budget participatif s'élève au total à 1,5 millions d'euros.

