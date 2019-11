La ville d'Avignon se dote de nouveaux horodateurs

Début janvier 2020 il suffira d'enregistrer son numéro de plaque d'immatriculation dans la machine puis de payer par le moyen de son choix: avec des pièces, ces cartes bleues et même avec son téléphone portable.

Avignon, France

Pendant les travaux le stationnement de surface sera gratuit.

Les 137 nouveaux horodateurs vont être installés progressivement dans l'intra-muros, sur le parking de l’Oulle, sur celui situé à l’arrière du palais de justice, rue Tati et sur celui situé au pied du pont de l’Europe. Pour ne pénaliser personne pendant les travaux le stationnement dit de surface sera gratuit jusqu'au 15 décembre. Et comme à partir de cette date on entre dans la période des fêtes, le stationnement restera gratuit jusqu'au 2 janvier. Cette gratuité - provisoire - du stationnement satisfait bien sur les commerçants même si les travaux de voirie qui n'en finissent pas continuent d'impacter l'activité commerciale dans la cité des papes.

Un PC accessible 24 heures sur 24.

La municipalité va également mettre en place un centre de services ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Installé dans l'enceinte de l’hôtel de ville c'est vers lui qu'il faudra se tourner pour obtenir ses droits d’accès et de stationnement. Ce guichet unique sera également doté d'un portail numérique accessible via le site de la ville.

Ce poste de commandement gérera aussi les bornes escamotables qui contrôlent l'accès aux zones piétonnes.