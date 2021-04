Coronavirus : la ville d'Avignon se mobilise en s'adaptant aux "mesures de freinage"

La municipalité met la salle polyvalente de Montfavet à disposition de la préfecture pour y installer un "vaccinodrome" départemental ouvert à partir de ce vendredi avec le concours de l'ARS, du Département, de la CPAM et du SDIS. L'objectif est d'y pratiquer 1.000 vaccinations chaque jour.

La ville d'Avignon prend d'autres dispositions

Les mairies annexes restent ouvertes comme le service de l'état civil à l'Hôtel de ville. Les bibliothèques restent accessibles grâce au système de réservation-retrait. Les marchés, les halles, les parcs et jardins sont ouverts et le stade nautique aussi. Cette piscine extérieure et chauffée de Saint-Chamand propose des réservations pour des créneaux de deux heures.

Un "équipement qui nous sauve"

Un accueil est mis en place pour les enfants des "personnels obligés", soignants, médico-sociaux et sécurité. Deux écoles, Fabre et Massilargues, et une crèche de la Croix des oiseaux pendant cette semaine. La semaine prochaine, pendant les "vraies" vacances de Pâques, les centres de loisirs de la Barthelasse et de la Souvine proposeront des activités. Le site internet de la Ville recense tous les numéros utiles pour ces réservations.