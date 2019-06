La ville d'Avignon veut distribuer moins de "Pass accès Festival" cet été

Avignon, France

Surveillez bien vos boites aux lettres à partir d'aujourd'hui ! La ville d'Avignon a commencé la distribution gratuite du "Pass accès Festival." Il sera obligatoire pour pénétrer à l'intérieur des remparts pendant la durée du Festival, tous les jours de la semaine de midi à 2 heures du matin. Le précieux sésame est réservé aux seuls résidents de l'intra muros mais certains professionnels peuvent en demander un -sur justificatif- auprès de la mairie : infirmière ou artisan contraint de travailler pendant le Festival par exemple.

Un nouveau système sera lancé en 2021

Les habitants concernés pourront toujours s'en procurer un second, si besoin et sur présentation d'un justificatif. C'est la Maison Manon située place des Carmes qui est chargée de renseigner les habitants et les professionnels et de délivrer les "Pass accès" à coller sur les véhicules. Mais attention, la ville n'entend pas en distribuer beaucoup : environ 10.000 en 2019 contre 23.000 l'an dernier. Et ce sera la dernière année car dès l'été 2021, un nouveau système dématérialisé devrait être mis en place par la ville : la reconnaissance automatique des véhicules autorisés à franchir les portes...

Fabrice Martinez Tocabens l'élu d'Avignon en charge du dossier : "on va baisser le nombre de pass cette année" Copier

Plus d'infos : mairie annexe Maison Manon - 12 place des Carmes à Avignon - Tél. 04 13 60 50 55