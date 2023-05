La ville d'Elne lance une campagne d'appel aux dons pour rénover la maternité suisse

Elle avait fermé à la fin du mois d'avril pour des raisons de sécurité : la maternité suisse d'Elne (Pyrénées-Orientales) rouvrira partiellement ses portes avant la fin du mois de mai. Une version de l'exposition permanente sera installée dans le jardin sur une vingtaine de panneaux et les visiteurs pourront accéder à la salle de projection au rez-de-chaussée par petits groupes. Mais le bâtiment doit être restauré au plus vite : la sécheresse avait aggravé des fissures déjà présentes sur la maternité suisse et des morceaux de marbre menaçaient de se détacher, notamment dans l'escalier. Déjà à l'époque la mairie présentait des travaux au montant élevé et réfléchissait à l'opportunité d'un appel aux dons.

Plus de 500 000 € de travaux, la commune lance un appel aux dons

C'est le montant estimé pour la restauration du bâtiment. Des travaux urgents au vu des futurs événements que doit accueillir le lieu, notamment un salon du livre, et de l'aggravation des lézardes. Aussi la commune, aidée par l'État, le département des Pyrénées-Orientales et la région Occitanie, lance une campagne publique d'appel aux dons.

Ainsi pour ceux qui le souhaitent, il vous sera possible de réaliser un don pour les travaux de la maternité, en déposant des espèces dans les urnes présentes dans tous les monuments de la commune ou auprès des régisseurs, possible également par chèque à l'ordre du Trésor Public et envoyé à la mairie d'Elne.

Pour plus de renseignement contactez le 04.68.37.38.39