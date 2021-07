La ville d'Hendaye interdit le naturisme sur ses plages

L'arrêté municipal a été signé le 6 juillet 2021. Il porte sur le règlement de la police et de la sécurité des plages sur la commune d'Hendaye. Y sont précisées les modalités de la baignade surveillée, des différentes activités balnéaires, de sens de circulation. Outre la présence d'animaux (équidés ou canins), l'arrêté interdit le camping sur la plage, les feux de camps mais aussi la pratique pure et simple du naturisme. Les associations de défense du naturisme dénoncent une décision "liberticide et illégale".

La plage des 2 jumeaux

Dans un courrier daté du 19 juillet, la Fédération Française du Naturisme a fait une demande de recours gracieux auprès du maire argumentant que la plage des 2 jumeaux "fait l’objet d’une tolérance déjà ancienne s’agissant de la pratique du naturisme".

L'association pour la promotion du naturisme en liberté (Apnel) estime pour sa part que cet arrêté est entaché d'illégalité "le naturisme étant protégé par la loi depuis 1994" rappelle son vice-président, Jacques Frimon, "d'autant qu'Hendaye est frontalière de l'Espagne où la nudité est dépénalisée et même protégée". La municipalité d'Hendaye a accusé réception du courrier mais n'a pas encore formulé de réponse. En attendant, il faudra porter un maillot de bain cet été sur toutes les plages de la commune.

Première destination naturiste

Le naturisme est une manne économique selon l'Apnel avec plus de deux millions de pratiquants dans l'hexagone, sachant que la France est la destination la plus prisée des touristes étrangers naturistes.