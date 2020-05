La ville d'Honfleur retrouve ses touristes normands pour ce week-end de l'Ascension

Assis face au port de plaisance, Claudine et Pierre dégustent leur repas à emporter sous le soleil. Originaires du Havre, ils sont venus passer la journée à Honfleur. "Après plusieurs mois sans venir, on avait envie de retourner à Honfleur. C'est la première fois qu'on voit si peu de monde, c'est très agréable. On redécouvre la ville, on redécouvre les frites-saucisses", sourit le couple de retraités.

Etant donné que les restaurants sont fermés, certains proposent la vente à emporter. Bruno et Sophie en profitent pour commander leur déjeuner. Ils arrivent de Vernon dans l'Eure, et ont pris soin de regarder la distance avant de venir. "On est à 96 kilomètres donc dans le périmètre. On profite de ce super soleil, c'est un vrai bonheur", explique le couple.

Plusieurs files d'attente se forment devant les restaurants qui proposent la vente à emporter. © Radio France - Léa Dubost

Sous le soleil normand, les motards sont de sortie à Honfleur ce jeudi. C'est le cas d'Alain, venu de Mézidon-Vallée d'Auge. "Après 7 semaines de privation, c'est trop bien de retrouver la moto. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de monde. On voit la ville sous un autre angle, c'est pas la même ambiance mais c'est très agréable" confie-t-il. "C'est sûr que c'est moins agréable pour les commerçants", ajoute Alain.

Les motards étaient de sortie ce jeudi à Honfleur. © Radio France - Léa Dubost

A Honfleur, la saison touristique reprend doucement, et seulement avec des Normands. "On ne voit que des locaux, des habitués. Des gens de Rouen, du Havre, de Caen, de Pont-l'évêque, Pont-Audemer. Mais pas de Parisiens, c'est trop loin", explique Stéphanie, gérante de la boutique "Les glaces de Morgane".

La commerçante espère que le beau temps va perdurer, mais surtout que les restaurants vont rapidement rouvrir et que la limite des 100 kilomètres sera bientôt étendue, pour que la saison touristique démarre enfin.