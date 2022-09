Nouveauté à Olivet : des vélos et des trottinettes en libre-service sur la commune

C'est une nouvelle offre de mobilité proposée aux Olivetains et à tous ceux et celles qui travaillent sur la commune. A partir de ce lundi 5 septembre, vous trouverez sur Olivet 40 vélos à assistance électrique et 20 trottinettes électriques. La flotte appartient à l'opérateur privé Pony, installé à Angers, et qui travaille déjà avec d'autres villes en France comme Paris, Bordeaux ou encore Lorient.

C'est la ville d'Olivet elle-même qui a lancé un appel à candidatures il y a quelques mois. " On souhaite développer encore plus sur Olivet les déplacements en mode actif " explique le maire Matthieu Schlesinger. " Mais souvent, ce qui pose problème, c'est le dernier kilomètre. On arrive en tram ou en bus et on a encore 20 minutes à pied pour arriver à destination et du coup, on renonce et on prend la voiture." D'où l'idée de proposer un service simple et souple à travers ces vélos et trottinettes en libre-service.

Des véhicules accessibles et surveillés via l'application Pony

Pour emprunter un vélo ou une trottinette : il faut télécharger l'application Pony, entrer des coordonnées bancaires, scanner ensuite le QR code affiché sur le véhicule et on peut prendre la route. A Olivet, la ville a défini avec l'opérateur des emplacements dédiés pour déposer les véhicules empruntés. Il n'est pas question de les laisser trainer n'importe où. "Aujourd'hui, avec les technologies qui évoluent, on peut assurer que ces véhicules là resteront sur un certain périmètre. Ca évitera les dérives que l'on a pu voir dans certaines grandes villes" assure l'adjoint à la circulation, Stéphane Vendrine. Par exemple, si on sort de la commune, la batterie va se décharger et il faudra finir en pédalant ou en poussant la trottinette qui fait 29kg. D'autre part, si on ne repose pas la trottinette sur un point dédié, le compteur continuera de tourner. Et l'utilisateur aura une pénalité de 10 euros.

Des vélos Pony stationnés devant l'Alliage - Mairie Olivet

Des trajets possibles au prix d'un ticket de bus

Pour les tarifs, il y a 3 possibilités. Le standard avec 1 euro pour les frais de déverrouillage et une tarification de 0.15 centimes d'euros par minute. On pourra aussi s'abonner pour 39 euros le mois avec un nombre de trajets illimités. ( 29 euros pour les moins de 26 ans ). Enfin, la ville et Pony ont défini 6 axes struturants au bout desquels il y aura des stations estampillées Vélopolitain, par exemple près de la mairie, de l'Alliage, du Donjon. " C'est totalement innovant. Ce sont comme des lignes cyclables imaginaires. Ca permettra de compléter le réseau de bus sur la commune et en même temps de servir des lieux et des équipements municipaux " précise le maire d'Olivet. Et, concrètement, quand on prendra un vélo entre deux stations Vélopolitain, le trajet sera facturé au prix d'un billet de bus, soit 1 euro 60.

Une expérimentation sur un an

Pour lancer ce nouveau mode de transport, la ville d'Olivet n'a rien déboursé. Elle donne seulement son accord à Pony pour l'occupation de l'espace public. L'expérimentation va durer 1 an et si elle est concluante, elle pourrait être déployée sur toute la Métropole. "J'en ai discuté avec la Métropole et comme on était en avance, on s'est lancé. Mais, j'espère que dans 1 an ou 1 an et demi, on pourra lancer ce système sur toute la Métropole" ajoute le maire d'Olivet et premier vice-président de la Métropole.