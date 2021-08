La ville d'Oloron interdit les plongeons dans les gaves

L'arrêté municipal interdisant les sauts et les plongeons depuis tous les ponts de la ville a été récemment affiché à plusieurs endroits. Chaque été de jeunes gens s'amusent à sauter dans l'eau des gaves sans vraiment se douter des risques.

Un arrêté interdisant strictement les plongeons a été affiché sur les ouvrages d'art de la Ville d'Oloron. Il faut dire que c'est l'une des activités favorites des jeunes en mal de fraicheur et d'adrénaline durant l'été. Thibaut, 14 ans explique qu'avec un groupe d'amis, il saute régulièrement depuis les ponts qui enjambent le gave. Celui du tribunal, le Pont du Diable, celui de Bidos aussi. Il n'a pas l'impression de se mettre en danger. "On va voir avant s'il y a suffisamment de profondeur", explique-t-il.

"Allez saute !"

Vincent est un peu plus âgé et dit l'avoir fait une fois mais pas deux. "L'influence du groupe, _je me suis jeté à l'eau mais j'ai eu de la chance_. Il ne faut pas le faire". Il faut dire que Vincent ce jour-là s'est fait remonter les bretelles par sa mère. "Elle travaille à l'hôpital. Elle voit passer des jeunes qui sont restés traumatisés à vie, qui ont eu des accidents bêtes comme ça."

L'arrêté interdisant les plongeons est notamment visible sur le Pont du Tribunal © Radio France - Yannick DAMONT

"Il y a un vrai danger a sauter quand l'eau n'est pas transparente"

— Bernard Uthurry

Bernard Uthurry, le maire d'Oloron s'inquiète de cette pratique qui continue de faire des émules et qui peut être réellement dangereuse. "Compte tenu du niveau de l'eau, _ils sautent à des endroits franchement improbables_. On n'est jamais sûr que le dernier orage n'a pas charrié un cailloux, met-il en garde. Les fonds ne permettent pas ce genre d'exploits sportifs." A ce jour, aucune contravention n'a encore été dressée.