La ville d'Orléans affrète deux cars vers la Pologne pour ramener 150 réfugiés ukrainiens

"C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est l'accumulation de gouttes d'eau qui peut donner des résultats" : c'est par cette formule que Serge Grouard, le maire LR d'Orléans, a proposé d'affréter deux cars pour la Pologne, afin d'accueillir ici 150 réfugiés ukrainiens. La décision, soumise ce lundi après-midi lors d'un conseil municipal extraordinaire, a été adoptée à l'unanimité.

Dans la pratique, ces autocars partiront ce mardi matin, avec des traducteurs et du personnel médical à bord. Direction Cracovie, la ville jumelée avec Orléans en Pologne. Avec donc l'objectif de ramener à Orléans 150 réfugiés ukrainiens. C'est un devoir de solidarité indispensable, y compris vis-à-vis de la ville de Cracovie, insiste Serge Grouard : "La ville de Cracovie est actuellement débordée, malgré le travail remarquable qu'elle effectue auprès des réfugiés ukrainiens, qui arrivent chaque jour en nombre. Notre idée est donc d'aider Cracovie, de la soulager dans cet accueil." Les cars sont de retour à Orléans ce vendredi.

En concertation avec Cracovie et le consulat général de France

Une opération montée en urgence, dont on ne connaît pas encore tous les contours. Qui seront ces Ukrainiens, quel profil, combien d'enfants ? On ne le sait pas encore, des discussions sont en cours avec la ville de Cracovie et le consulat général de France, indique Serge Grouard : "Il faut imaginer la situation, vous avez en Pologne des centaines de milliers de personnes qui sont hébétées, qui ne savent pas où aller ; on ne peut pas arriver comme cela avec nos cars et demander : "Qui veut venir ?" Cela se travaille en amont, c'est ce qu'on est en train de faire." Lui-même se rendra sur place pour superviser tout cela.

On ne sait pas non plus comment seront accueillis ces réfugiés à Orléans : chez des particuliers ou dans des logements sociaux ? Sans doute un peu des deux, explique Serge Grouard : "Beaucoup d'habitants se sont portés volontaires pour héberger des réfugiés, mais on songe aussi à des logements pérennes, soit immédiatement, soit dans une seconde phase, surtout s'il y a des familles avec des enfants, comme c'est probable."

à lire aussi Guerre en Ukraine : le gouvernement lance une plateforme pour organiser l'accueil des réfugiés

Des solutions à penser sur la durée

Réfléchir à des solutions durables est en effet une nécessité, a souligné Baptiste Chapuis, conseiller municipal socialiste. "Il faut saluer l'élan de solidarité, mais l'accueil de réfugiés sur la durée, ça ne s'improvise pas, analyse-t-il. L'accompagnement, notamment psychologique et scolaire, doit être réalisé avec les services de l'Etat et les services de la ville." La préfecture d'Orléans fera d'ailleurs des annonces à ce sujet mercredi après-midi. Le CCAS (centre communal d'action sociale) d'Orléans est d'ores et déjà mobilisé.

La ville d'Orléans achemine également ce mardi matin pour la Pologne deux semi-remorques remplis de matériel médical, s'ajoutant aux deux camions avec des biens de nécessité qui étaient déjà partis la semaine dernière. Au total, c'est une enveloppe de 100.000 euros que le conseil municipal a votée pour financer ces actions en faveur du peuple ukrainien.