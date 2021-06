La Ville d'Orléans annule à son tour la Fête de la musique

Pour la deuxième année consécutive, la Ville d'Orléans annonce ce mercredi qu'elle annule sa Fête de la musique. Cette décision a été prise après une rencontre avec la préfecture du Loiret mardi soir, pour discuter des protocoles sanitaires à mettre en place. Ces derniers étant trop complexes la mairie a décidé d'annuler.

Protocoles sanitaires trop complexes

Interdiction de faire des concerts dans les bars et restaurants, interdiction aussi de se regrouper à plus de dix personnes dans les rues. Ce sont les là quelques directives envoyées par le ministère de la Culture la semaine dernière. William Chancerelle, adjoint à la mairie d'Orléans en charge de la Culture : "le ministère nous avait communiqué des contraintes qui nous paraissaient complètement intenables et puis surtout complètement contraires à l'esprit de spontanéité de la Fête de la musique. Dès la semaine dernière on savait qu'on allait arriver à cette décision."

Surtout, la mairie d'Orléans laisse habituellement les groupes de musique s'installer dans la ville, une configuration impossible en temps de pandémie, selon William Chancerelle : "la ville n'organise rien à proprement parler, on met à disposition des équipements, de l'électricité. Ce sont les groupes ensuite qui viennent et s'installent où ils le souhaitent dans les rues orléanaises."

Plusieurs Fêtes de la musique annulées dans le Loiret

Orléans vient ainsi s'ajouter à la liste de plus en plus longue des villes loirétaines qui annulent leur Fête de la musique. Montargis, Olivet et Gien notamment l'ont annoncé la semaine dernière.

Fleury-les-Aubrais et Pithiviers ont quant à elles décidé de maintenir les festivités en mettant en place des zones de musique avec des jauges limitées.

La Préfecture doit publier un arrêté cette semaine pour confirmer les dispositions nationales.