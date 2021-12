La ville d'Orléans décide de faire la guerre aux livreurs en scooter dans le centre ancien

Lors du dernier conseil municipal, ce jeudi 9 décembre à Orléans, l'adjoint à la sécurité Florent Montillot, a annoncé son intention de durcir le ton, face au stationnement et à la circulation des véhicules motorisés, dans le centre ancien piéton. Il dit répondre en cela à une demande des riverains et des professionnels, notamment les patrons de bar et de restaurant, qui pointent des problèmes de nuisance et de sécurité.

Dans ce secteur de la ville d'Orléans, auquel l'accès est interdit par des bornes amovibles, les règles sont pourtant établies par un arrêté municipal : hors riverains, la circulation et le stationnement y sont interdits en dehors des horaires réservés aux livraisons, c'est-à-dire avant 6 heures et après 11 heures du matin. Seulement, depuis le confinement, les livreurs de repas à domicile des plateformes Uber Eats ou Deliveroo sont beaucoup plus nombreux, et ils ne circulent pas tous à vélo.

Les restaurateurs chargés de passer le message aux livreurs

Du côté des restaurateurs, par exemple de la rue de Bourgogne, on pointe régulièrement une présence excessive de deux-roues et de voitures, qui frôlent les terrasses. Jerry Gras est le patron du restaurant "Paul et Juliette" rue de Bourgogne, et il estime que la situation est devenue intenable : "il y a un problème de nuisance pour les clients, mais aussi un problème de sécurité pour nos serveurs. Il n'y a pas que les livreurs, tout le monde a oublié que cette rue était piétonne, elle doit juste redevenir ce qu'elle était".

Florent Montillot promet donc d'appliquer à la lettre son arrêté municipal. "Mais comme nous ne voulons prendre personne en traître, nous voulons que les livreurs de ces plateformes, avec qui nous ne sommes pas en lien direct, soient prévenus du risque d'être verbalisés. Nous allons donc envoyer une lettre aux restaurateurs qui travaillent avec eux, pour qu'ils leur fassent passer le message. En janvier ils pourront prévenir, ensuite nous passeront aux sanctions".

Pas de lien de subordination avec les restaurateurs

Un rappel à l'ordre que comprend Stephan Labasse, le gérant de plusieurs enseignes dans le centre ville d'Orléans, Sushi Shop et Big Fernard, et ancien président de l'association "Les vitrines d'Orléans". "Il y a effectivement un problème de sécurité et de vitesse, dans ce secteur, mais cela va être compliqué pour nous d'empêcher ces livreurs de circuler" prévient-il. "Nous n'avons aucun lien de subordination avec eux. Nous ne pouvons pas leur refuser une commande s'ils sont en scooter, et nous ne pourrons pas les obliger à changer de mode de locomotion". Il rappelle aussi que les restaurateurs ne savent pas, quand ils reçoivent une commande, quel est le lieu de la livraison.

La ville entend aussi s'attaquer au problème du stationnement dans ce secteur protégé du centre ville d'Orléans. En ciblant cette fois les automobilistes qui passent les bornes d'accès simplement pour aller se garer au plus près des commerces et des restaurants. "Nous allons encore réduire le temps de stationnement autorisé, il passera d'une demi-heure à un quart d'heure" alerte Florent Montillot. Et il annonce qu'à partir de janvier une équipe de deux ASVP (agents municipaux de surveillance de la voie publique) sera affectée spécifiquement à ce secteur.