Depuis quelques jours, la Ville d'Orléans met à disposition 2 appartements pour les femmes victimes de violences conjugales. Il s'agit de répondre aux urgences de la nuit et du week end. C'est surtout l'aboutissement d'un projet qui était dans les cartons depuis 2 ans et qui va encore évoluer.

Orléans

Tout est parti du coup de gueule de Dominique Tripet, l'élue communiste, en mai 2016 en Conseil Municipal. Pour elle, il manquait sur Orléans une structure d'urgence pour les femmes battues précisément les nuits et les week end, quand les structures existantes ne sont pas accessibles. Le Maire Olivier Carré lui avait alors confié une mission pour trouver des solutions en partenariat avec le CCAS, le Centre Communal d'Action Social. Aujourd'hui, c'est donc la concrétisation de ce projet. " Evidemment, que je suis contente" confie Dominique Tripet. " On tente quelque chose d'inédit, on verra ce que ça donne mais c'est un bon début à Orléans."

Les modalités du dispositif

Concrètement, les femmes victimes de violences devront d'abord passer par le Commissariat ou le 115, le service d'hébergement d'urgence. Si aucune solution n'est trouvée, elles seront alors orientées vers le dispositif orléanais et pourront être accueillies dans l'un des 2 appartements refuges loués par la ville. " On a déjà fait l'état des lieux, tout est prévu pour accueillir 2 ou 3 familles par appartement" explique Alexandrine Leclerc, l'adjointe aux affaires sociales. Une fois dans l'appartement, les femmes et leurs enfants pourront rester 15 jours avant d'être dirigés vers un centre spécialisé ou un autre logement. "On sait qu'une femme fait en moyenne 5 ou 6 allers-retours avant de quitter définitivement le domicile familial" explique Dominique Tripet. " Il y a donc des femmes qu'on verra plusieurs fois". En tous cas, le temps de leur passage dans les appartements, elles seront prises en charge et suivies par des travailleurs sociaux pour toutes leurs démarches notamment auprès de la CPAM et de la CAF, la caisse d'allocations familiales.

Affiche élaborée par le CCAS d'Orléans - Ville d'Orléans

Des adresses refuges en attendant un lieu d'accueil pérenne

Pour la Ville d'Orléans, qui travaille sur le dispositif depuis plusieurs mois, la location de ces 2 appartements durera seulement quelques mois. Fin 2019, la ville espère bien ouvrir un lieu d'accueil pérenne. " On a déjà le lieu, maintenant il y a des travaux de rénovation et de sécurisation à faire " explique Alexandrine Leclerc. Ce lieu, dont l'adresse ne sera pas communiquée par mesure de sécurité, ouvrira au 2ème semestre 2019 et pourra accueillir jusqu'à 6 à 7 familles. D'ici là, la ville veut aussi se rapprocher de la justice et du rectorat pour mettre en place des dispositifs simplifiés pour les femmes victimes de violences et leurs enfants. Cette année, le CCAS d'Orléans a consacré 100.000 euros de son budget pour le lancement de ce dispositif. Cette enveloppe sera à priori reconduite sur 2019.