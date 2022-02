La ville d'Orléans prête à accueillir des réfugiés ukrainiens

Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine continue, la ville d'Orléans annonce une série de gestes en solidarité avec le peuple ukrainien. Le maire veut mobiliser des groupes pharmaceutiques pour envoyer des médicaments sur place. Il se dit prêt également à accueillir des réfugiés.

Dans un communiqué envoyé ce lundi soir à la presse, la ville d'Orléans marque son soutien total à l'Ukraine, envahie depuis jeudi dernier par la Russie.

Le Pont de l'Europe rebaptisé Pont de l'Ukraine

Symboliquement, l'hôtel de ville, place de l'Etape, se pare aux couleurs bleu et jaune de l'Ukraine.

L'hôtel de ville d'Orléans aux couleurs de l'Ukraine © Radio France - François Guéroult

D'autre part, le Pont de l'Europe sera rebaptisé Pont de l'Ukraine le temps du conflit " pour marquer le soutien de la ville aux populations ukrainiennes"

Un convoi humanitaire et un accueil de réfugiés

Le maire LR d'Orléans, Serge Grouard, s'engage également à solliciter un certain nombre de groupes pharmaceutiques de la région pour envoyer sur place des médicaments. La ville d'Orléans dit également se "tenir à disposition" du Quai d'Orsay pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Elle va d'ailleurs faire le tour des collectivités locales pour connaitre leurs éventuelles possibilités d'hébergement.

"Face à une situation qui est celle d'une agression d'un Etat indépendant par un autre Etat, ce qui est inqualifiable et inacceptable, il faut que les Français se retrouvent, explique Serge Grouard : j'allais dire, nous sommes tous Ukrainiens aujourd'hui. Et donc nous devons nous mobiliser pour aider le peuple ukrainien, à notre échelle." Le maire précise que des recensements sont en cours pour évaluer les capacités d'accueil, "avec les bailleurs sociaux mais pas seulement" ; "on fait le point également sur nos écoles, car il y aura probablement des enfants", ajoute-t-il.

Les élus du conseil municipal d'Orléans se sont rassemblés ce lundi soir à 18h30 devant l'hôtel de ville pour exprimer leur solidarité © Radio France - François Guéroult

Autre piste, enfin : utiliser le levier de Cravovie, la ville polonaise jumelée avec Orléans. "Cracovie a elle-même pris l'initiative d'accueillir des réfugiés ukrainiens et d'aider autant qu'elle le peut. Donc effectivement, passer par Cracovie pour la logistique - notamment pour acheminer des produits de première nécessité - peut être une idée intéressante, nous sommes en train de l'étudier" conclut Serge Grouard.