La ville d'Orléans rachète deux bâtiments à la Caisse d'Epargne pour agrandir et rénover le Conservatoire

Depuis plusieurs années, la ville d'Orléans souhaite rénover et agrandir l'actuel Conservatoire de musique, danse et théâtre d'Orléans. Le dernier projet date de 2018 : le maire de l'époque, Olivier Carré, avait proposé de déménager le Conservatoire dans une future cité de la Musique, sur la tête nord du Pont de l'Europe. Depuis, ce projet a été abandonné et l'actuelle municipalité a cherché d'autres solutions. " On voulait conserver le Conservatoire en centre ville quoiqu'il arrive " explique l'adjoint au maire chargé de la culture, William Chancerelle, " c'est une question d'image, de rayonnement et aussi de facilité pour les élèves et leurs famillles."

Deux bâtiments acquis pour un peu plus d'un million d'euros

Vue sur l'un des bâtiments acquis depuis le jardin de l'hotel Groslot © Radio France - Patricia Pourrez

Il y a quelques mois, une opportunité s'est présentée à la ville d'Orléans. Elle a racheté à la Caisse d'Epargne, rue d'Escures, deux bâtiments situés à l'arrière du jardin de l'hôtel Groslot et donc tout proches du Conservatoire et de la salle de l'Institut. La ville a déboursé 1 million 300.000 euros pour ces deux bâtiments de bureaux qui font environ 640 mètres carrés. " Ce n'est évidemment que la première étape" précise William Chancerelle, " on va les rénover, les repenser et en même temps s'occuper des actuels locaux Place Sainte-Croix".

On n'enseigne plus la musique comme il y a 30 ans

Dans les prochains mois, la ville d'Orléans va nommer un maître d'oeuvre pour concevoir l'ensemble de la rénovation, qui comprendra aussi la Salle de l'Institut. Pour William Chancerelle, "_il faudra repenser totalement les choses car on n'enseigne plus la musique comme il y a 30 ans. On ne fait plus du solfège comme avant, on ne pratique plus en groupe comme avant et il faut aussi laisser plus de place aux musiques actuelles et donc avec une acoustique particulière." _Si tout va bien, les travaux de rénovation pourraient débuter en 2024 ou 2025 pour une livraison des travaux d'ici fin 2026.

Pas de rénovation pour l'instant à l'Hôtel des Créneaux

Actuellement, le Conservatoire d'Orléans compte aussi une antenne, dans l'Hôtel des Créneaux, place de la République. Ce bâtiment, ancien siège de l'hôtel de ville, est classé aux monuments historiques. " C'est un lieu magnifique et on a bien conscience qu'une rénovation sera plus complexe que sur le site de Sainte-Croix. Donc, on verra ça après. On ne veut pas lancer deux chantiers à la fois" précise William Chancerelle.