La ville d'Orléans renouvelle son dispositif contre l'ivresse publique manifeste

En 2015, la ville d'Orléans avait adopté la facturation du coût de transport des personnes interpellées en état d'ivresse publique et manifeste. Arrivée à son terme, la convention avec la direction départementale de la Sécurité publique (DDSP) et SOS Médecins vient d'être reconduite. Avec une nouveauté depuis le 1er janvier dernier, désormais la police nationale et municipale ne les conduit plus au CHRO, SOS médecins se rend directement au commissariat pour pratiquer l'examen médical. L'objectif est de ne pas encombrer les urgences et d'alléger le travail des policiers.

La police nationale comme la police municipale d'Orléans n’auront plus, sauf cas de comas éthylique, à se rendre aux urgences du CHRO. L’examen médical des personnes en état d’ébriété sera pratiqué par SOS Médecin directement au commissariat, dans le respect du secret médical et de l’intimité. Pour Thierry Guiget-Doron, le directeur de la DDSP du Loiret "c'est un gain de temps et d'efficacité pour les forces de l’ordre". Le patron des policiers nationaux du département ajoute "pendant ce temps, les patrouilles peuvent rester sur la voie publique".

100 à 120 cas par an selon la mairie

De son côté, SOS Médecins s’engage à envoyer l’un de ses praticiens au commissariat dans un délai de moins de 45 minutes. "Cela fait parti de nos missions, ce n'est pas une contrainte de se rendre au commissariat" estime Arslan Bekhechi, président de SOS Médecins Loiret. "C'est aussi une manière de désengorger les urgences de l'hôpital et si cela permet d'avoir un ou deux patients en moins, je dis banco" poursuit le médecin. Attaqué à l'époque en justice par l'opposition municipale mais validé par la cour d'appel administrative de Nantes, ce dispositif concerne "un peu plus d'une centaine de personnes par an" selon Florent Montillot, maire-adjoint à la sécurité.