La ville d'Orléans veut en finir avec les incivilités sur la voie publique

Orléans, France

Stop aux incivilités sur la voie publique ! La ville d'Orléans a décidé d'agir contre ceux qui laissent des sacs d'ordures sur les trottoirs, qui urinent contre les murs ou qui laissent leurs chiens crotter n'importe où. Un plan d'action en plusieurs points a été présenté il y a 10 jours en Conseil Municipal. Un partenariat vient également d'être signé avec le Parquet d'Orléans pour définir et appliquer des sanctions.

Des agents en civil pour repérer les contrevenants

A partir de janvier prochain, la Mairie va créer une brigade spéciale pour les incivilités. Cinq ASVP, les agents de surveillance de la voie publique, vont sévir. Ce sont les mêmes qui dressent les PV de stationnement. Ils seront systématiquement accompagnés et secondés par la police municipale. Et pour plus d'efficacité, ils patrouilleront en civil pour justement prendre les contrevenants sur le fait. " Tout le monde en a marre. La rue ce n'est pas une déchetterie. On propose donc d'intervenir avec des agents qui seront _en tenue discrète pour faire des flagrants délits."_explique l'Adjoint à la sécurité, Olivier Geoffroy. Dans un premier temps, l'expérimentation sera menée sur les secteurs Centre ville et Madeleine avant une possible généralisation.

Olivier Geoffroy, l'adjoint à la Sécurité Copier

De l'amende ....au travail d'intérêt général

Dans son plan d'action contre les incivilités, la Mairie d'Orléans a prévenu tout un arsenal de répression. Si vous êtes pris en flagrant délit, vous serez soumis à une amende forfaitaire de 68 euros à 450 euros maximum. Dans certains cas, la ville pourra aussi vous facturer le coût de nettoyage. Par exemple, si des agents sont mobilisés pour récupérer des encombrants sur la voie publique. Mais en accord avec le Parquet d'Orléans, la ville prévoit aussi des rappels à la loi et des travaux d'intérêt général. " Pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas payer les amendes, on leur proposera de travailler au profit de la ville" explique le Maire d'Orléans, Olivier Carré. " Mais, il faut évidemment que ce soit pédagogique. Par exemple, on enverra les contrevenants quelques heures ou quelques jours dans le service propreté, à ramasser les crottes de chiens."

Des déchets abandonnés sur un trottoir à Orléans - Mairie d'Orléans

Un peu de prévention .. aussi !!

" On n'est pas seulement dans la répression" insiste Olivier Carré. De nouvelles mesures vont aussi être prises pour rendre la ville plus propre. Une collecte des encombrants à la demande va être lancée : sur un simple appel téléphonique, les services propreté pourront intervenir au domicile. La Mairie va également installer de nouveaux distributeurs de sacs à crottes et des 70 éteignoirs à mégôts sur les poubelles du centre ville. Elle prévoit également de nouvelles campagnes d'affichage et de sensibilisation sur la propreté.