La ville de Bastia bloquée par le collectif Patriotti

Bastia, Corse, France

Plusieurs dizaines de militants du collectif Patriotti, collectif d'anciens prisonniers ont d'abord bloqué l'entrée du port de commerce... avant de carrément barrer d'une chaîne la route de Cap Corse, dans le deux sens, devant le commissariat de Bastia.

Patriotti a d'abord bloqué l'entrée du port de Bastia © Radio France - Alexandre Sanguinetti

Blocage qui s'est poursuivi jusqu'aux environs de 13h, occasionnant de très grosses difficultés de circulation sur la ville, malgré les déviations mises en place en amont par les militants eux mêmes et les forces de l'ordre.

Panique dans le sens Sud-Nord à Bastia, ce samedi © Radio France - Alexandre Sanguinetti

Circulation arrêtée dans le sens Nord-Sud, ce samedi à Bastia © Radio France - Alexandre Sanguinetti

Action coup de poing qui en appelle d'autres de plus en plus dures, affirment les militants, pour répondre et dénoncer la politique menée par le gouvernement vis-à-vis des prisonniers et anciens prisonniers corses, concernant à la fois les amendes, jugées exorbitantes, ou encore les inscriptions dans les différents fichiers nationaux comme le FIJAIT (fichier nationale des auteurs d'infractions terroristes), le FINIADA (fichier national des interdictions de détention d'armes) ou le FNAEG (fichier national automatisé des empreintes génétiques).

