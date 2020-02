La ville de Belfort multiplie par cinq ses subventions à la SPA

Les subventions accordées par la ville de Belfort à la SPA vont passer de 6.000 euros à 30.000 par an, annonce ce vendredi la municipalité. La SPA va également déménager d'ici deux deux sur un nouveau terrain situé à Danjoutin.

L'avenir de la SPA de Belfort ne semble plus en péril. Ce jeudi, la ville de Belfort annonce multiplier par cinq la subvention de fonctionnement versée à la Société protectrice des animaux. Cette somme va passer de 6.000 euros à 30.000 euros par an. Les premières subventions pour l'année 2020 devraient être versées à partir d'avril ou mai prochain.

Bientôt un nouveau refuge à Danjoutin

Par ailleurs, la ville de Belfort annonce qu'un accord a été trouvé avec la commune de Danjoutin pour le déménagement du refuge. Dans un courrier que nous avons pu consulter, la ville de Danjoutin donne "un accord de principe" pour accueillir "le futur projet de fourrière départementale ainsi que le refuge animalier l'Arche de Zoé".

L'emprise de la SPA sera située "sur un terrain en nature de forêt à proximité de la voie ferrée et des installations du SERTRID (Syndicat d'études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets NDLR)".

Le refuge actuel de la SPA est situé Chemin du Vallon à Belfort. © Radio France - Victorien Willaume

"La SPA pourra emménager dans ses nouveaux locaux d'ici deux ans, et si c'est avant tant mieux", indique à France Bleu Christiane Einhorn, conseillère municipale de la ville de Belfort chargée de la protection des animaux. "On a enfin trouvé un terrain et une commune prête à accepter d'accueillir le projet", se félicite de son côté Michel Mouhat, le président de la SPA de Belfort.

Problèmes financiers importants

La SPA de Belfort connaît actuellement d'importants problèmes financiers : le déficit de l'association est d'environ 100.000 euros par an. Pour couvrir ses frais de fonctionnement, la SPA a besoin de 300.000 euros par an, or elle n'arrive à mobiliser que 200.000 euros.

Chaque année, le refuge accueille entre 300 et 350 animaux, la plupart finissent toujours par trouver une famille d'adoption. Début février, l'association avait même lancé un nouvel appel aux dons et aux legs. Si vous souhaitez faire un don, il est important de préciser sur le chèque "SPA de Belfort", pour éviter que le don ne parte au siège parisien.

SPA de Belfort : Chemin du Vallon, 90.000 Belfort. Téléphone : 03 84 21 07 36.