La ville de Béziers maintient sa Feria malgré la pandémie

Festive et sécurisée voilà à quoi ressemblera la Feria de Béziers qui débute ce mercredi. Des mesures strictes sont prises par la ville pour éviter la propagation de la pandémie. Les vaccinés recevront un bracelet pour circuler sans avoir à présenter leur pass. Les autres devront faire la queue.

Si d'autres villes ont pris la décision d'annuler leurs festivités ce n'est pas le cas de Béziers. La ville maintient sa Feria du 11 au 15 août malgré la pandémie (plus 600 cas positifs pour 100.000 habitants dans le Biterrois). Policiers, gendarmes et pompiers se sont réunis mardi dernier en sous-préfecture pour peaufiner l'organisation. L'an passé, Béziers avait déjà été la seule ville taurine en France à organiser des corridas dans ses arènes

Un public limité, mais des festivités maintenues à la seule condition d'avoir son pass sanitaire

Cette année, tous les événements sont organisés dans des lieux fermés. Le pass sanitaire sera donc imposé partout, sauf sur les allées Pierre-Paul Riquet où Sébastien Castella expose ses peintures dans des containers avec d'autres artistes (Arts des boites).

Le matador a pris sa retraite, il y a bientôt un an, mais a découvert une nouvelle passion qu'il exposera au public. Aucune mesure n'est envisagée à cet endroit sauf le port du masque à l'intérieur. Le public sera limité.

Dans les espaces fermés, le masque n'est pas obligatoire, mais conseillé

Ailleurs, il faudra montrer patte blanche. Ceux qui sont vaccinés recevront un bracelet, impossible à enlever. Les bons élèves ne seront plus contraints ensuite de montrer leur pass sanitaire tout au long de la Feria pour assister aux quatre corridas et deux novilladas dans les arènes ou encore pour assister au festival flamenco au plateau des poètes.

Les non-vaccinés devront alors présenter les résultats d'un test antigénique négatif. Et si vous n'en avez pas, vous pourrez toujours le réaliser sur place, puisque des équipes sont mobilisées pour en réaliser. Deux stands médicaux seront positionnés aux arènes et place Emile Zola.

"Je suis très optimiste. On est peut-être en train d'inventer une nouvelle manière de faire la Feria."

Robert Ménard assure n'avoir jamais douté du maintien de cette Feria. "Bien sûr que cette pandémie m’inquiète. En même temps, j'essaie de me rassurer. Si on est prudent, on limite les risques. Ce sera le cas."

''On fait le nécessaire pour faire respecter le protocole''- Robert Ménard Copier

Évidemment, cette Feria n'aura pas la même saveur qu'une édition anomale. C'était déjà le cas l'an passé. Ni de bodégas, ni bandidos encore cette année. En moyenne 700.000 à 800.000 aficionados viennent flâner dans les rues Biterroises au cours de ces quatre jours de fêtes. Ce ne sera certainement pas le cas encore cette année.

Dans les arènes, le public est limité à 8.500 places

Les cafetiers et restaurateurs ont reçu l'autorisation de la mairie d'étendre leur terrasse. La fermeture a par ailleurs a été actée à 2 heures du matin sauf décisions préfectorales de dernières minutes en raison de l'évolution de la pandémie.

"En organisant ces événements dans des endroits fermés, nous avons sans doute imaginé une nouvelle manière d'organiser une Feria en période de pandémie. C'est un risque assumé. Mais nous ne nous sommes pas trompés l'an passé. Je suis persuadé que c'est encore le cas cette année."

La Feria débute ce mercredi 11 août avec le défilé de la Vierge, porté à bouts de bras à 18h45 aux abords des arènes suivi de la messe à 19h.

Les 12, 13 et 14 août, le spectacle de la compagnie Gruss, qui a lieu route de Narbonne depuis plus d'un mois se délocalise exceptionnellement dans les arènes après chaque corrida. L'entrée est gratuite.

Consultez le programme complet de cette Feria 2021.

Enfin, aucun bus ne fera la navette entre le parc des expositions de Béziers et le cœur de ville. Le parking Féria sera installé place du 14 juillet.

