Les drapeaux étrangers désormais interdits le jour d'un mariage à la mairie de Béziers

Béziers, France

Terminé les retardataires, fini les rodéos en ville et encore moins les drapeaux étrangers dans la salle des mariages. Pour éviter tout débordement lors des cérémonies, la municipalité de Béziers (Hérault) a décidé, en ce début d'année 2019, de taper fort. Les futurs époux doivent désormais signer une charte de bonne conduite. "La salle des mariages de Béziers n’est pas un stade de football", le message est clair.

La commune ne tolérera plus aucun dérapage. Les futurs époux et leurs invités ont en effet intérêt à bien se tenir dans la salle des mariages le jour venu. D'ailleurs, les futurs mariés ne sont pas pris au dépourvus. En déposant leur dossier de mariage, ces derniers doivent signer une charte et s’engagent à respecter certaines consignes.

Pas de banderole ou encore de drapeaux étrangers dans la salle des mariages

Les futurs époux devront respecter des règles élémentaires précise Laurence Rul, l’élue en charge de l’état civil à la ville de Béziers. D'abord respecter l’horaire fixé. Un quart d’heure de retard sera toléré. Ni plus, ni moins. Certains samedis les passages s’enchaînent devant le maire ou son représentant. En 2018, 222 mariages ont été célébrés à Béziers contre 261 en 2017.

Ensuite, la cérémonie n'excédera pas les trente minutes, pour ne pas perturber les autres mariages programmés ce jour-là (prises de photos incluses). L’information ne passe pas inaperçue. Dans le journal de la ville de janvier 2019 (On vous prédit une belle année 2019) la mairie précise en page 23, "Mariage : on n’acceptera pas n’importe quoi".

Une charte de bonne conduite

Cette fameuse charte stipule que les mariés s'engagent à ne pas troubler la quiétude, la tranquillité et la solennité de l'instant. La municipalité rappelle que "ce jour merveilleux pour les époux ne doit pas être le prétexte à des dérives. Ça semble évident" précise la ville, mais le silence est réclamé durant la célébration afin de permettre à l’officie de l’état civil d’exercer son rôle dans de bonnes conditions. "Il y a eu trop de débordements" explique Laurence Rul, élue en charge de l'état civil à la ville de Béziers.

"Des débordements répétés les années passées. Un manque d'éducation pour certains" précise l'élue Biterroise

La mairie de Béziers rappelle quelques régles réglementaires aux futurs époux - Ville de Béziers

La charte interdit de crier, de jouer d’un instrument, et de danser avant, durant et à l’issue de la cérémonie. Bref, ce moment, pourtant joyeux, ne doit donner lieu à un quelconque débordement. De même, les déploiements de drapeaux étrangers ou de banderoles sont interdits. Il y a eu trop de débordements les années précédentes rajoute l’élue.

Pas de drapeaux étrangers dans la salle des mariages

Béziers n'est pas la seule ville en France à proscrire les banderoles. À Toulouse, il est par exemple précisé dans la charte des mariages de la ville : le déploiement de drapeaux et de banderoles est également interdit dans l’Hôtel de Ville et ses abords. La cérémonie du mariage est une cérémonie laïque qui ne doit pas donner lieu à des manifestations à caractère politique ou religieux. Pas de drapeaux étrangers aussi à Salon-de-Provence qui a pris sensiblement les mêmes mesures en 2013. "Il n'y a pas de drapeau, de quelque nation, à voir" précisait le maire de l'époque Michel Tonon.

Risque de report de la cérémonie

Autre aspect important et pas des moindres, les comportements dangereux au volant le jour de l’événement. Il est rappelé aux intéressés que le code de la route doit être respecté avant et après la cérémonie. Tout comportement dangereux sera sanctionné par les forces de l’ordre rappelle la ville.

Interdiction de bloquer une rue, de monter sur les trottoirs avec sa voiture ou un quad mettant en danger la vie des piétons. L'an passé, des invités sont arrivés en quad et ont bloqué la circulation dans la rue de la République, celle qui mène à l'hôtel de ville raconte Chantal. Celle qui gère le magasin de mariage "Au petit Paris", s'en rappelle encore. Les piétons avaient dû s'écarter.

"Le mariage n'autorise pas tout" explique Chantal, propriétaire d'un magasin spécialisé dans le mariage

En cas de non-respect de cette bonne conduite, le mariage ne sera pas célébré et reporté à une date ultérieure. En septembre dernier, Christian Estrosi, le maire de Nice, a annulé une cérémonie pour cette raison-là. Les mariés et leurs invités avaient causé de multiples infractions sur la route (motos roulant sur des trottoirs, conduite dangereuse, blocage de routes etc.) Une décision prise en vertu d’une charte de bonne conduite adoptée en 2012.

De nombreuses communes ont mis en place cette charte de bonne conduite comme Lille, Strasbourg, Lyon. À Narbonne par exemple, il est aussi bien précisé qu'en raison d'un retard, un mariage pourra même ne pas être célébré. Les futur(e)s marié(e)s assumeront les conséquences du non-respect de ces dispositions.