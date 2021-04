La ville de Bidart invite ses habitants à imaginer ses futurs aménagements

C'est une première pour la ville de Bidart. La municipalité lance en ce mois d'avril une concertation citoyenne pour imaginer le futur de la commune. Pendant un an, les habitants vont pouvoir participer aux projets d'aménagement de l'estuaire et de la vallée de l'Uhabia.

"C'est la première étape d'un grand projet", annonce le maire de Bidart, Emmanuel Alzuri ce lundi 12 avril lors d'une conférence de presse. La commune dévoile une concertation citoyenne pour imaginer "le Bidart de demain". La ville veut intégrer les habitants dans la réflexion concernant le réaménagement de plusieurs quartiers.

Entre terre et mer

Avec ce projet, la ville veut dynamiser et redonner une utilité à certains quartiers oubliés. En tout, quatre zones sont concernées : la plage de l'Uhabia, la place verte (appelée le parking des embruns), le quartier de la gare et la plaine sportive et ludique.

Les zones concernées par le projet - Capture d'écran https://uhabia360.org/

Depuis quelques jours, la municipalité organise des entretiens individuels ou par petits groupes auprès d'élus et techniciens et des partenaires associatifs et économiques. De plus, au travers d'un site internet, mais aussi lors de rencontres sur le marché le samedi, la ville va récolter les propositions des habitants. Pour ça, ils pourront s'appuyer sur des thématiques :

Profiter d'un écosystème naturel riche mais fragile.

naturel riche mais fragile. Mieux se déplacer et faciliter les déplacements des piétons et des vélos.

et faciliter les déplacements des piétons et des vélos. Offrir des espèces de détente, de loisirs, de sports, en plein air.

de détente, de loisirs, de sports, en plein air. Travailler dans un quartier dynamique et attractif.

Habiter dans un environnement harmonieux.

La ville va également tirer au sort 20 volontaires pour composer une commission citoyenne. Elle sera animée par une architecte/enseignante qui aura la mission de vulgariser, d'informer sur la réglementation, de récolter les propositions et de faire émerger les projets susceptibles d'être validés en conseil municipal.

