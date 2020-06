La Ville de Bourges s'offre un spot publicitaire à la télévision !

C’est une première : la Ville de Bourges s’offre une campagne de publicité à la télévision ! Il s'agit d'un spot de 30 secondes, diffusé dès ce lundi 1er juin jusqu'au 14 juin.

Sa diffusion a été retardée à cause de l’épidémie de coronavirus, mais à l'heure où les pouvoirs publics lancent l'opération _"Cet été, je visite la France",_"c'est le bon moment !" s'enthousiasme Pierre-Antoine Guinot, président de l'Office de Tourisme de Bourges, qui co-finance le projet.

Le scénario

Le spot commence à la gare de Bourges, on y voit une jeune berruyère qui descend d’un train : « c’est cette jeune femme qui va faire découvrir sa ville à jeune homme… et aux télespecteurs » explique Pierre-Antoine Guinot.

Bourges donc : avec sa cathédrale classée UNESCO, ses marais, et le célèbre festival du Printemps de Bourges.

« C’est une balade dans les rues, c’est très dynamique, vivant, joyeux, festif ... à l’image de la ville ! Le spot montre notre patrimoine berrichon"

La publicité est diffusée sur les chaînes du groupe "France télévisions" : 59 spots répartis sur toute la journée, "autour d’émissions qui parlent de voyages notamment" détaille le président de l'Office de Tourisme.

La crise finalement offre une opportunité à Bourges

La saison touristique devait commencer à Pâques :«Le covid a été une catastrophe, nous sommes sinistrés à cause de cette pandémie, mais nous sommes motivés et déterminés à ramener des touristes : des parisiens qui veulent prendre l’air par exemple, on a de quoi faire envie ! Ce qu’on veut avec cette campagne, c’est faire de Bourges une véritable destination de court séjour en ville."

On a plein de choses à raconter et d'expériences à faire vivre !"

L'Office de Tourisme de Bourges compte tirer son épingle du jeu : "Les personnes vont moins en bord de mer ou a l’étranger, ils cherchent de l'authentique, du terroir ... et on a tout ça à Bourges ! On a un patrimoine, une histoire, plein de choses à raconter et d’expérience à faire vivre !"

Il faudra néanmoins compter sur moins de touristes étrangers qu'à l'accoutumée : "C'est tout de même une catégorie importante de notre économie touristique. D'ordinaire, nous recevons beaucoup d'Italiens, de Belges ou d'Anglais qui font étape chez nous. Nous ne savons pas quand nous les reverrons et il vont nous manquer car ce sont des touristes qui viennent en grande et en moyenne saison."