La ville de Bourges va bientôt salarier ses propres médecins

Bourges, France

On compte 37 médecins sur Bourges aujourd'hui, il n'y en aura plus que 25 en 2024 si rien ne change... Ces quatre médecins, que la ville compte salarier, seront basés au centre de santé du quartier des Gibjoncs et seront rattachés au centre communal d'action sociale. Bourges s'inspire de l'exemple du département de la Haute-Saône qui est parvenu à recruter 30 médecins en un an et demi. Ce qui marche à l'échelle d'un département rural, devrait fonctionner aussi à Bourges, estime le maire Pascal Blanc : " On n'a pas le choix aujourd'hui. A un moment donné, sur un sujet qui est extrêmement grave pour la population, un phénomène qui s'accélère, il faut qu'on prenne la main. C'est le prix à payer et moi j'ai voulu qu'on soit opérationnel rapidement."

Pascal Blanc, maire de Bourges et Annie Mordant, adjointe au maire chargée de l'action sociale et de la santé. © Radio France - Michel Benoit

Sur ces quatre médecins, deux travailleront à temps plein pour le centre de santé des gibjoncs, un effectuera la moitié de son poste également à l'hôpital et le dernier sera à mi-temps pour la ville et le reste en activité libérale. Des travaux vont être rapidement lancés au centre social des Gibjoncs pour pouvoir accueillir ces quatre cabinets : " On aurait pu se contenter d'attendre que l'Agence Régionale de Santé nous finance éventuellement un poste, analyse Cécile Jamet, directrice du CCAS de Bourges, mais on a décidé de faire une offre beaucoup plus importante d'autant qu'à l'horizon 2024, on a également un projet de rénovation complet de ce nouvel équipement santé des Gibjoncs, dans le cadre du renouvellement urbain, et les médecins qui viendront, vont être partie prenante de ce nouveau projet. Cela devrait également attirer davantage de candidatures. "

Un de ces quatre médecins travaillera également à mi-temps pour le centre hospitalier de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

La ville de Bourges prendra également à sa charge un poste de secrétaire pour ces quatre médecins. La ville veut insuffler une dynamique et espère attirer une quinzaine de médecins sur 18 mois. Un pari sans doute ambitieux. Ce qui est déjà certain, c'est la création d'une maison de santé pluridisciplinaire dans le quartier du Prado : les deux médecins déjà présents vont se regrouper pour attirer d'autres praticiens. La mairie évoque également un projet privé de santé, dans le quartier Baudens, adossé à une pharmacie et une maison de retraite...