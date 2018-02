La municipalité de Bourgueil souhaite attirer de jeunes ménages sur sa commune pour préparer l'avenir. Depuis septembre dernier, elle met en vente 10 parcelles, des terrains qui sont réservés à des primo-accédants, en accession sociale. Il s'agit de terrains assez grands, entre 400 mètres carrés et 1.000 mètres carrés. L'objectif : attirer des jeunes dans cette ville de 4000 habitants, car aujourd'hui la moyenne d'âge à Bourgueil atteint presque 50 ans.

On a besoin de jeunes pour faire vivre les écoles et maintenir les effectifs. Il faut qu'on arrive à pérenniser les installations pour les 10 ou 15 prochaines années, pour envisager l'avenir plus sereinement

Pour proposer ces terrains à un prix abordable, la mairie a récupéré les terrains qui faisaient parties de l'ancienne cité EDF, et les a viabilisés. Le prix de ces terrains est donc assez abordable, entre 22.000 et 36.000 euros. Ils sont tous situés à moins de 10 minutes du centre-ville. Le conseil municipal valide les dossier de candidatures, et les demandeurs doivent répondre à un cahier des charges très précis. Tout d'abord, il s'agit d'un public jeune (entre 20 et 35 ans), primo-accédants, et surtout des familles avec enfants ou de jeunes couples qui projettent d'en avoir. Pour le moment, quatre terrains ont déjà été réservés. Il en reste donc 6. De 370 mètres carrés à 865 mètres carrés.

Ces terrains sont situés dans trois endroits de Bourgueil : le lieu dit Pavée, la Salepetrie et vers le terrain de football.