La ville de Brest passe à l'action pour la distribution des masques

La mise sous pli a débuté lundi dans la salle des conférences située sous l'hôtel de ville de Brest. Une trentaine de vacataires ont été recrutés pour remplir les 18.000 enveloppes avec deux masques en tissu et un mode d'emploi. La tâche est un brin répétitive, mais "elle a du sens" estime Mélanie, l'une des petites mains chargées de la mise en pli.

Classés par rue, les courriers sont ensuite placés dans des grands sacs bleus qui seront envoyés aux sept mairies de quartier de la ville. Dès ce mercredi et jusqu'à vendredi, 80 vacataires vont se charger de distribuer les enveloppes dans les boîtes aux lettres des personnes de plus de 70 ans inscrites sur les listes électorales.

Les usagers de Bibus à faibles revenus ont reçu un courrier les invitant à se déplacer pour retirer leurs masques entre le 10 et le 12 juin.

En plus des vacataires, plusieurs agents municipaux participent au dispositif de distribution. © Radio France - Nicolas Olivier

Pourquoi si tard ?

La distribution des masques aux Brestois intervient un mois après le déconfinement, alors que de nombreux habitants s'impatientent depuis de longues semaines. La municipalité affirme avoir passé les premières commandes début avril, et déplore des délais de livraison incompressibles.

"C'est la partie visible de la distribution parce que ça a commencé il y a déjà un certain temps via les associations en direction des publics fragiles, rappelle Valérie David, directrice générale adjointe à la mairie de Brest. La distribution pour le grand public est prévue dès la semaine prochaine et jusqu'à début juillet. Alors effectivement, on peut se poser la question est-ce que c'est encore utile quand on voit que les indicateurs sont bons, et on s'en réjouit, mais souvenez-vous de ce qu'on disait il y a trois semaines : nous étions dans l'incertitude, il y avait des craintes. Nous ne savons pas aujourd'hui s'il y aura ou non une deuxième vague, mais ces masques durables sont des éléments de précaution et de sécurité pour les semaines et les mois à venir."

Comment se procurer les masques ?

Pour obtenir deux masques par habitant de plus de six ans, les Brestois n'ayant rien reçu à la fin de la semaine devront s'inscrire par téléphone au 02 98 00 80 80, via internet ou directement en mairie de quartier ou à l'hôtel de ville. Ils devront indiquer leurs coordonnées ainsi que la composition de leur foyer et seront recontactés pour obtenir un jour et un lieu de retrait.

Il suffira ensuite de se rendre le jour indiqué à sa mairie de quartier entre 8h et 20h muni d'un justificatif de domicile. Les personnes ne pouvant se déplacer pourront désigner un tiers de confiance qui sera autorisé à retirer les masques.

Cette distribution s'étalera entre mi-juin et début juillet au fur et à mesure des arrivages. Les Brestois ayant déjà bénéficié d'une dotation de la ville sont invités à ne pas effectué de demande supplémentaire.