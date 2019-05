Chaleur : la ville de Brive lance une vigilance canicule pour le long week-end de l'Ascension

Brive-la-Gaillarde, France

On n'est jamais trop prévoyant. Dans la perspective des grosses chaleurs attendues en Limousin durant ce long week-end de l'Ascension, la ville de Brive a décidé de prendre les devants et lance un dispositif "spécial canicule", plus précisément tourné vers les aînés.

Elle invite toutes les personnes âgées ou isolées à se faire connaître auprès du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de la Mairie. Les personnes fragiles seront ainsi inscrites sur un registre confidentiel, et pourront s'il le faut être accueillies dans un lieu climatisé.

Météo France prévoit des températures élevées à partir de ce vendredi, de 27 jusqu'à 32 degrés dimanche sur le bassin de Brive.