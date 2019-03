La Ville de Brive officiellement candidate pour accueillir le Tour de France en 2020 ou 2021

Brive-la-Gaillarde, France

Cet acte de candidature est formalisé depuis le mois de janvier, date à laquelle la Ville a remis tous les documents requis à l'organisateur. Brive se positionne pour accueillir un départ d'étape plutôt qu'une arrivée.

Plusieurs raisons ont poussé la municipalité à candidater pour un départ. D'abord, ça coûte moins cher même si on se prive d'une grande visibilité médiatique avec une arrivée. Mais de l'autre, on s'assure de retombées économiques importantes pour le territoire. Il faut savoir qu'après une arrivée l'ensemble de la caravane, coureurs, staff, journalistes, prend ses quartiers dans la ville-départ ou à proximité. Pour les hôtels, les restaurants, les bars et les autres commerces, c'est une aubaine.

Pour appuyer cette candidature, pour vendre la Corrèze, le maire de Brive avait déjeuné avec le patron du Tour de France à l'automne dernier.

On saura dans les mois qui viennent si le parcours du Tour de France 2020 passera ou non par Brive et la Corrèze.